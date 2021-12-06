Ребята подготовили насыщенную программу: весёлые песни, стихи, в том числе и на английском языке, сценки и танцы. В месте проведения мероприятия царила праздничная атмосфера. «Гвоздём программы» стало чтение стихотворения на языке Шекспира юной школьницей, которая является воспитанницей молодого талантливого педагога Хамзата Сагова.

У молодого учителя, несмотря на небольшой стаж работы, уже немало достижений за плечами: в 2021 году он был признан «Учителем года Ингушетии», Сагов стал финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года — 2021», участником форума классных руководителей.

По словам директора школы Азы Джандаровой, с появлением Хамзата дети идут на урок английского языка, как на праздник. Сам педагог объясняет это уникальной подачей материала. Изюминка методики — это освоение английского языка через ингушский язык.

«У меня есть методика преподавания английского языка через ингушский язык, так как я окончил бакалавриат по специальности «Английский язык», а магистратуру — по специальности «Ингушская литература». Связав эти два предмета, я создал свою методику, по которой дети легче воспринимают информацию», — поделился с газетой «Ингушетия» Хамзат Сагов.

На вопрос обозревателя журнала «Российское образование» о том, каким образом удается увлечь детей процессом изучения английского языка, Хамзат Сагов ответил, что главное для учителя любого предмета — быть другом для ребенка: «Я преподаю английский язык ученикам второго, третьего и четвертого классов. Учитель не должен бояться показывать детям, что он с ними на одной волне, шутить, например. Как только дети это видят, сразу все их внимание концентрируется на вас, и они с интересом следят за дальнейшим ходом урока».

Хамзат продолжает педагогические традиции своей семьи: его мама работает завучем по воспитательной части в той же третьей экажевской школе.

«Хамзат достойно представил наше общеобразовательное учреждение и республику в целом на федеральном уровне. Особенно приятно, что Хамзат является выпускником нашей школы, а теперь сам учит других. Его мама тоже работает в нашей школе завучем по воспитательной работе. Мы рады, что в нашем коллективе есть такой специалист», — подчеркнула Аза Джандарова.

По словам педагогов школы, в которой работает Сагов, именно такие люди действительно будут учителями будущего. Станут теми, кто будет помогать школьникам выстраивать коммуникации не только в учебном заведении, но и за его пределами.