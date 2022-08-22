Для начала дети росгвардейцев приняли участие в конкурсе детских рисунков. В своих работах юные художники выразили любовь к Родине, изобразив российский триколор и другие символы Отечества. Также большой интерес у ребят вызвала викторина «Путешествие по России», в ходе которой ее участники узнали об истории государственных символов Российской Федерации, прочитали стихи о флаге и гербе.

— Участие в подобных мероприятиях прививает подрастающему поколению патриотизм и чувство гордости за свою страну, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» офицер Управления Росгвардии по Республике Ингушетия майор Алексей Мажеев. — В настоящее время это необходимо как никогда раньше.