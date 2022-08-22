Мероприятие

Воспитывая патриотизм

Учащиеся школы Росгвардии в Ингушетии приняли участие в мероприятиях ко Дню государственного флага

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В ведомственной школе № 2 Управления Росгвардии по Ингушетии прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России.

Для начала дети росгвардейцев приняли участие в конкурсе детских рисунков. В своих работах юные художники выразили любовь к Родине, изобразив российский триколор и другие символы Отечества. Также большой интерес у ребят вызвала викторина «Путешествие по России», в ходе которой ее участники узнали об истории государственных символов Российской Федерации, прочитали стихи о флаге и гербе.

— Участие в подобных мероприятиях прививает подрастающему поколению патриотизм и чувство гордости за свою страну, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» офицер Управления Росгвардии по Республике Ингушетия майор Алексей Мажеев. — В настоящее время это необходимо как никогда раньше.

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