Выборы

Перехожу на ваш язык

Участие молодоженов в процедуре голосования в различных выборных кампаниях стало доброй традицией в Ингушетии

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Участие молодоженов в процедуре голосования в различных выборных кампаниях давно стало доброй традицией в Ингушетии.

Добровольное присоединение жениха и невесты к волеизъявлению своего народа в первый же день совместной жизни глубоко символично: станет ли их «голос» определяющим, отдан ли он за достойного кандидата — эти и другие вопросы вполне могут отложиться в сознании молодых людей, формируя их мировоззрение и атмосферу взаимоотношений. Впрочем, стоит ли все так усложнять, сгущать краски? Наверное — нет. Ведь впереди — целая жизнь, со своими взлетами и падениями, перемешивающимися с добром и злом: зачем сейчас думать о «глобальном»? Лучше мы пожелаем молодым светлого пути и удачи во всем! И еще: давайте, не будем называть один из красивейших обрядов ингушской свадьбы «развязыванием языка невесты»! Признаемся честно: это не то же самое, что ингушское «Мотт бастар». Как говорится, налицо — подмена понятий. А как еще? Предлагайте варианты. Лично мне по душе: «Перехожу на ваш язык». Впрочем, немало случаев, когда реально происходит «развязывание языка». Шутка.

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