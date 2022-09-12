— Когда Президент объявил о начале военной операции, — говорит Магомед, фамилию и номер воинской части мы, по желанию нашего офицера, решили не озвучивать, — мы уже были там, на границе с Украиной. 3 февраля мы были отправлены на учения в Воронежскую область. С нами была разведгруппа, патрульная рота, медики, ну, как говорится, полный комплект. Так что начало спецоперации нас застало уже в самом что ни на есть эпицентре событий.

К нам в часть приехал генерал и разложил всю ситуацию. Угрозу для страны мы восприняли как личную. Ведь речь шла о мирной жизни нашей страны, в которой проживают и мои родители, и наши дети. «Пришло время Родину защищать, ребята», — сказал он нам.

Были среди нас и такие, кто отказался переходить границу, но их было человек с десяток, остальные, как и я, поняли, что надо! Мы военные, и вопрос этим закрывается. Как сказал генерал, понятие «Родина» острее ощущается именно в тот момент, когда надо!

Всё было на нашем пути. Мы встречали и отчаянное сопротивление со стороны украинских войск, потеряли наших товарищей в первые же дни спецоперации. Это тяжело очень, и вспоминать подробности не хочется, и привыкнуть к такому нельзя. Но водрузили российское знамя в освобождённых городах и населённых пунктах Харьковской области. Сегодня, по военным сводкам, к сожалению, наши войска покинули их.

Шесть месяцев мы выполняли боевые задачи. В основном стояли на блокпостах. Сопровождали военные грузы. Защищали и охраняли мирное население

Теперь о мирных людях. Их было очень жалко. Они действительно голодали. У них вот уже много лет не было никакой государственной поддержки, ни социальных выплат, ни работы, ни пенсий. Жили за счёт огородов. Поэтому к нам они относились очень хорошо. Мы доставляли им гуманитарные грузы. Они приходили в часть, и мы давали всё, чем только могли поделиться. А еды у нас было достаточно. Особенно хотелось радовать детей. Мы, когда приезжали в Белгород, на свои деньги покупали сладости и прямо по дороге, обычно дети в надежде что-то получить выходили на придорожную часть, и мы им через окно, нам останавливаться было нельзя, мы всегда ездили колонной, выбрасывали пакеты со сладостями.

У нас был один генерал, так он, я знаю, из своих личных средств, когда получал зарплату, приезжал в населённые пункты и собственноручно выдавал гражданам по 5 и 10 тысяч.

Жители нам говорили: «Только не оставляйте нас. Только не уходите!» Так что разговоры об освобождении людей, проживающих там, не беспочвенные, это я понял. Там жили и украинцы, и русские, и армяне, представители разных народностей.

Скоро у меня отправка. Еду на Украину. Бог его знает, будет ли эта командировка последней, но, как я уже сказал, надо — значит, надо! И дай Бог нам как можно меньше жертв и скорейшего завершения спецоперации с выполнением всех поставленных задач.