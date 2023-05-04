«Переправа, переправа!

Берег левый, берег правый,

Снег шершавый, кромки льда,

Кому память, кому слава,

Кому тёмная вода...»

Эти строки из полюбившейся народу книги Александра Твардовского про бойца Василия Тёркина зримо вспоминаются, когда знакомимся с фронтовыми биографиями многих наших земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на боевые подвиги, многочисленные заслуги, карающая рука сталинизма не пощадила их. Они были объявлены врагами народа и вместе со всеми высланы в 1944 году.

О судьбе одного из них пойдёт мой дальнейший рассказ. Его биографические данные я нашла в Ингушском государственном музее имени Т. Мальсагова, где в папках бережно хранится информация об участниках ВОВ, история многих наших земляков, которые сражались на разных фронтах, защищая рубежи страны.

Саадал Баадулович Арсамаков... Родился 15 января 1928 года, является уроженцем с. Базоркино Пригородного района. Закончив четырёхлетнюю начальную школу в своём селе, он поступает во Владикавказский педагогический техникум. После его завершения Саадал Арсамаков решает избрать другое направление и сдаёт документы в институт цветных металлов во Владикавказе. Успешно сдав все экзамены, его зачисляют в данный вуз. Проучившись там год, он переходит в военно-пехотное училище. В 1941 году, в связи с обострившейся международной обстановкой, учёба прерывается. Вместе с другими его направляют в Ленинакан в составе 35-го отдельного миномётного батальона, который впоследствии вошёл в состав 20-ой горнострелковой дивизии Закавказского фронта.

В первые дни войны дивизия С. Арсамакова дислоцировалась в Грузии. 14 августа 1941 года их перебрасывают в столицу Ирана, в г. Тегеран, где в то время был размещён военный плацдарм фашистских оккупантов, главной целью которых являлся захват нефтепромыслов Азербайджана.

«Поставленная перед нами задача о ликвидации немецкого плацдарма была успешно выполнена, — вспоминает он в своих записях. — Из Ирана нас перебросили в Сухуми. Затем наша дорога лежала в Адлер, где нас ожидал жестокий бой, который мы встретили в ущелье, окружённом со всех сторон высокими соснами, внизу — большие глыбы камней. Немцы нас атаковали с воздуха. В этой схватке рядом со мной отражал атаки врага уроженец с. Экажево Гирихан Балаев. Он был пулемётчиком. Благодаря его мужеству и отваге из этого адского круга вышли живыми 12 человек. В их числе оказался и я. Все погибшие тогда остались лежать навсегда в этом ущелье, так как вынести их практически не представлялось возможным. С такими последствиями была завершена операция «Майкоп — Сухуми».

Оставшихся в живых вывезли в Туапсе, откуда перебросили на Кубань. В станице Северной завязалась очередная схватка с немцами, которая унесла жизнь моего земляка, боевого товарища Юнуса Саутиева. Я его похоронил там же. Затем мы двинулись вперёд, освобождая новые места, занятые немцами. Дойдя до станции Абинская, наша дивизия повернула на юг, в сторону Новороссийска. С целью выяснить обстановку была послана разведка. Возвратившаяся разведка сообщила, что путь свободен, и мы глубокой ночью двинулись дальше. По пути следования к своему маршруту наша дивизия попала в окружение. Немцы со всех сторон перекрыли нам дорогу. Вынужденные сидеть в ожидании, мы находились в ужасном состоянии. Люди умирали с голоду. Нас тогда спасла спелая кукуруза, которая росла рядом.

Командование, взвесив все шансы выбраться из окружения, вызвало в штаб меня, Гир Балаева и ещё двух русских — Сазонова и Винокурова. Нам дали задание вплотную подойти к амбразуре и освободить проход. Не привыкший сидеть в ожидании, наш земляк Ибрагим Газдиев вызвался добровольцем идти вместе с нами.

Нам удалось выйти из этого окружения, но цену за это заплатили высокую. И. Газдиев и Винокуров геройски погибли, закрыв своими телами амбразуры дзота. А нас с Балаевым вынесли ранеными. Я был ранен в голову, пуля пробила мою каску. Мы с товарищем попали в госпиталь. Там я пролежал два с половиной месяца«.

В 1943 году после этого боя родители Саадала Арсамакова получают похоронку, что их сын геройски погиб. К счастью родителей, известие оказывается неверным. По истечении некоторого времени его выписывают и в сопровождении медсестры доставляют домой в с. Базоркино. Все документы, подтверждающие его заслуги в освобождении советской земли от немцев, находились у медсестры. Их она передаёт в военкомат Пригородного района, впоследствии документы теряются и отыскать их оказывается невозможным.

Пуля, которая оставалась всё ещё в черепе, сильно беспокоила его. В 1944 году её удается вытащить с помощью хирургического вмешательства.

Час за часом приближалась дата, которая готовила для ингушей новые испытания — 23 февраля 1944 года. Несмотря на свою безоглядную веру, на самоотверженное служение Родине, ни в чём не повинных людей ожидала горькая участь. Ингушский народ, отдавший своих сынов и дочерей защищать общую Родину, был подвергнут жесточайшей репрессии, и впереди его ждало выселение из отчего края.

«23 февраля 1944 года с перебинтованной головой я лежал дома, — писал в своих записях Саадал Арсамаков. — Ранним утром в наш дом ворвались солдаты и забрали меня, сказав, что в школе собирают всех участников войны. Там и услышал о нашем выселении. Нас прямо оттуда же загнали в вагоны. Это было ужасно, таким образом государство выражало нам свою благодарность за наше участие на фронтах войны.

По пути следования эшелона мне удалось сбежать. Я попал в Челябинск и до осени искал свою часть, но не смог найти. В надежде присоединиться к своим родным, в одном из пунктов я нашёл адрес родителей, которые проживали тогда в Акмолинске. Не раздумывая, я отправился им вслед. По прибытии туда меня вызвали в комендатуру. Не найдя у меня документов, подтверждающих мои боевые заслуги, я был обвинён во всех смертных грехах и посажен в тюрьму, в холодную камеру, где подхватил туберкулёз.

Несмотря на все мои мольбы, мне никто не протягивал руку помощи. Казалось, я был забыт всеми... униженный, гонимый, брошенный в застенках тюрьмы. Из-за обостряющейся болезни меня отправили в больницу, где я пролежал полтора месяца на больничной койке. Когда меня выписывали, комендант поставил мне такое условие: если я желаю выйти из тюрьмы — я должен был организовать вывоз пропадающей в колхозе пшеницы. Я, конечно, согласился. Мне удалось вывезти на быках всю пшеницу, за что получил долгожданную свободу».

В 1960 году со своим народом Саадал Арсамаков возвращается на родину. Но в свой дом его не пускают. Ему приходится покупать землю и там уже вить новое гнездо, обустраиваться.

После известных событий в Пригородном районе осенью 1992 года Саадал Арсамаков вновь теряет нажитое, собранное по крупицам. Вместе с семьёй далее он вынужден был коротать оставшиеся годы в вагончике в Майском.

13 апреля 2007 года не стало Саадала Баадуловича Арсамакова, человека, внёсшего огромный вклад в дело завоевания Победы для народов.