Послабления для мобилизованных
Участники СВО и жители новых регионов могут рассчитывать на нотариальную помощь в Ингушетии на льготных условиях
Член Совета Федерации ФС РФ от республики Мухарбек Барахоев провел встречу с начальником регионального Управления Минюста РФ Аликом Наурбиевым и президентом Нотариальной палаты Батруддином Бахмурзиевым.
Стороны обсудили вопросы оказания нотариальных услуг мобилизованным гражданам и членам их семей, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, вынужденным переселиться с указанных территорий. Об этом сенатор написал в своем Телеграм-канале.
«Батруддин Бахмурзиев в ходе беседы сообщил о том, что правление Нотариальной палаты Ингушетии приняло решение о предоставлении льгот мобилизованным гражданам и жителям новых регионов при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий. Эти категории полностью освобождаются от оплаты услуг правового и технического характера», — пишет Барахоев.
Кроме того, по данным члена СФ, для расширения нотариатом условий для оперативного обеспечения доступной квалифицированной юридической помощью граждан установлен график дежурных нотариальных контор в выходные и праздничные дни.
При этом Барахоев напомнил, что ранее Нотариальная палата республики утвердила положение, предусматривающее, в случае гибели мобилизованных граждан, зарегистрированных на день смерти в республике, оформление наследственного имущества на безвозмездной основе.
В январе этого года в Ингушетии более 20 семьям мобилизованных вручили сертификаты на земельные участки в ряде крупных населенных пунктов. Помощь оказана по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова, подписавшего соответствующий указ.