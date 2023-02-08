Стороны обсудили вопросы оказания нотариальных услуг мобилизованным гражданам и членам их семей, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, вынужденным переселиться с указанных территорий. Об этом сенатор написал в своем Телеграм-канале.

«Батруддин Бахмурзиев в ходе беседы сообщил о том, что правление Нотариальной палаты Ингушетии приняло решение о предоставлении льгот мобилизованным гражданам и жителям новых регионов при их обращении за рядом социально значимых нотариальных действий. Эти категории полностью освобождаются от оплаты услуг правового и технического характера», — пишет Барахоев.

Кроме того, по данным члена СФ, для расширения нотариатом условий для оперативного обеспечения доступной квалифицированной юридической помощью граждан установлен график дежурных нотариальных контор в выходные и праздничные дни.

При этом Барахоев напомнил, что ранее Нотариальная палата республики утвердила положение, предусматривающее, в случае гибели мобилизованных граждан, зарегистрированных на день смерти в республике, оформление наследственного имущества на безвозмездной основе.

В январе этого года в Ингушетии более 20 семьям мобилизованных вручили сертификаты на земельные участки в ряде крупных населенных пунктов. Помощь оказана по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова, подписавшего соответствующий указ.