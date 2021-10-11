Почему я люблю Назрань?
Ученица 6 класса школы № 3 г. Назрань Диана Арсанукаева победила в конкурсе эссе, посвященном юбилею города
Накануне мы писали о конкурсе эссе на тему «Мой любимый город — Назрань» среди учеников школы № 3 г. Назрань, посвященном 240-летнему юбилею основания города. Все они посещают школьный кружок «Юный журналист», которым руководит журналистка Индира Аушева. Членам жюри, под председательством главреда «Ингушетии» Шамсудина Бокова пришлось перечитать около 30 сочинений, отделить, что называется, зерна от плевел и одновременно проявить всестороннюю объективность, памятуя о разном возрасте конкурсантов.
Творческая индивидуальность, широта кругозора, умение владеть словом — эти и другие критерии брались за основу оценки сочинений ребят. В итоге, посовещавшись, члены жюри отобрали три лучших, присудив первое место ученице 6-го класса Диане Арсанукаевой. Читателям нашей газеты стало интересно, как выражают свои мысли столь юные жители культурной столицы Ингушетии. Мы с удовольствием публикуем эссе Дианы и просим не судить ее строго.
«Почему же я люблю Назрань? Раньше мне никогда не приходилось задумываться над этим. Я живу здесь почти всю свою жизнь, хожу в школу, учусь в самом лучшем классе. Мне нравится природа, сам город и люди. Они здесь очень доброжелательные и вежливые.
Тут очень много растений, цветов, которые украшают Назрань. Животных тоже немало, особенно кошек и голубей. Нет, я не говорю, что меня это не устраивает, а наоборот, поднимает настроение.
Улицы очень красивые, просторные, детские площадки замечательные, только жаль, что качели ломаются. Торговые центры прекрасны, большой выбор товаров.
Вы, наверное, подумаете, что я оптимистка, но это не так. Каждый имеет право на критику: и дети, и подростки, и взрослые. Меня не устраивает, что на улице лежит много мусора, но это проблема не города, а людей. Им стоило бы дойти до мусорной урны или, если ее нет поблизости, дома.
Также думаю, что мысль снести заброшенные здания замечательная, так как в это ужасное место ходят дети и подростки, чтобы развлекаться, доказать, что они смелые, а там столько нечисти.
Надеюсь, государственные лица прислушаются к критике и постараются решить данные проблемы. Но я люблю мою Родину и хочу поздравить ее с наступающим днем города. Желаю ей процветания, а жителям — счастья, здоровья и чтобы они не покидали Назрань».