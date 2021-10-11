Творческая индивидуальность, широта кругозора, умение владеть словом — эти и другие критерии брались за основу оценки сочинений ребят. В итоге, посовещавшись, члены жюри отобрали три лучших, присудив первое место ученице 6-го класса Диане Арсанукаевой. Читателям нашей газеты стало интересно, как выражают свои мысли столь юные жители культурной столицы Ингушетии. Мы с удовольствием публикуем эссе Дианы и просим не судить ее строго.

«Почему же я люблю Назрань? Раньше мне никогда не приходилось задумываться над этим. Я живу здесь почти всю свою жизнь, хожу в школу, учусь в самом лучшем классе. Мне нравится природа, сам город и люди. Они здесь очень доброжелательные и вежливые.

Тут очень много растений, цветов, которые украшают Назрань. Животных тоже немало, особенно кошек и голубей. Нет, я не говорю, что меня это не устраивает, а наоборот, поднимает настроение.

Улицы очень красивые, просторные, детские площадки замечательные, только жаль, что качели ломаются. Торговые центры прекрасны, большой выбор товаров.

Вы, наверное, подумаете, что я оптимистка, но это не так. Каждый имеет право на критику: и дети, и подростки, и взрослые. Меня не устраивает, что на улице лежит много мусора, но это проблема не города, а людей. Им стоило бы дойти до мусорной урны или, если ее нет поблизости, дома.

Также думаю, что мысль снести заброшенные здания замечательная, так как в это ужасное место ходят дети и подростки, чтобы развлекаться, доказать, что они смелые, а там столько нечисти.

Надеюсь, государственные лица прислушаются к критике и постараются решить данные проблемы. Но я люблю мою Родину и хочу поздравить ее с наступающим днем города. Желаю ей процветания, а жителям — счастья, здоровья и чтобы они не покидали Назрань».