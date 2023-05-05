От Ингушетии на олимпиаду поехали учащиеся ГБОУ «Лицей № 1 г. Назрань». Абдула Амирович Сапралиев, ученик 11 класса, в предметном единоборстве по информатике занял третье место.

— Это хороший результат для нас, — говорит завуч по научно-методической работе лицея № 1 г. Назрани Яха Юнусовна Дзариева. — Дело в том, что олимпиада интеллектуальных единоборств проходит уже в 30-й раз. Представители всех северокавказских республик участвовали в олимпиаде каждый год, Ингушетия принимала участие впервые. И, в частности, то, что мы заняли одно из призовых мест, очень значимо. Но это не последний результат, у нас всё ещё впереди.

Организатор олимпиады — Фонд поддержки образования «Кредо-знание» проводит в этом году тридцатую по счёту олимпиаду, начиная с 1995 года. Первая Северо-Кавказская олимпиада интеллектуальных единоборств «Кредо — знание» прошла в апреле 2022 года. Цель олимпиады — поднять уровень интеллектуальных достижений молодёжи северокавказских республик; переломить тенденцию, что представители СКФО лидируют только в спорте; вывести все интеллектуальные состязания школьников в центр общественного внимания с активным привлечением СМИ, с денежными премиями, что будет способствовать повышению престижа знаний среди молодёжи северокавказских республик.

Церемония награждения победителей олимпиады прошла в Доме правительства Северной Осетии. Победителей поздравил лично глава республики Сергей Иванович Меняйло. Он отметил, что ребята продемонстрировали высочайший уровень подготовки и заслужили награды своим упорством. «Любая олимпиада, любой конкурс, любые соревнования объединяют людей, дают возможность обрести хороших друзей. Поздравляю вас!» — подчеркнул руководитель региона.

С пожеланиями и напутственным словом обратились к учащимся президент Фонда «Кредо-знание» Валерий Дмитриевич Дзгоев и научный руководитель Владикавказского научного центра РАН профессор Анатолий Георгиевич Кусраев.

Результаты: кубок получила команда Кабардино-Балкарской Республики. В индивидуальном туре (по сумме результатов по всем пяти предметам) первое и второе места получили учащиеся из Кабардино-Балкарии — Астемир Бесланович Хашпаков (грамоту, кубок и сертификат на сумму 100 тыс. руб.) и Бжеников Альбек Ибрагимович (грамоту и сертификат на сумму 85 тыс. руб.). Третье место — Кайтуев Абдулла Заурович из Дагестана (грамота и сертификат на сумму 70 тыс. руб.).

Призеры по каждому из пяти предметных единоборств получили: за первое место — 15 тыс. руб., второе место — 10 тыс. руб., третье место — 7 тыс. руб.