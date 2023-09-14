Яркий пример преданности своему призванию
Учитель из села Кантышево Ингушетии посвятила своей благородной профессии 43 года
Очередной героиней рубрики «Заслуженные учителя РИ», предлагаемой Минобрнауки региона, стала Дошо Орснакиевна Кодзоева, учитель начальных классов средней школы номер 2 сельского поселения Кантышево Назрановского района.
Уважаемый педагог посвятила своей благородной профессии 43 года. Это уже почти полвека в системе образования.
Нелегкий труд учителя отмечен государством: она почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Республики Ингушетия, ветеран труда.
Дошо Орснакиевна становилась победителем Всероссийского конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 2009 года.
Профессию педагога Кодзоева выбрала, потому что всегда любила детей и хотела дарить им знания.
«Я всегда видела в детях возможность воспитать хорошее поколение людей, которые смогут сделать этот мир еще лучше. Быть может, поэтому я в столь раннем возрасте начала преподавать сама. Для меня работа никогда не была в тягость, потому что, по счастливой случайности, я легко нахожу общий язык с детьми», — отмечает педагог.
Отмечается, что Дошо Орснакиевна охотно делится своим опытом с молодыми учителями: «Молодым учителям я бы посоветовала никогда не становиться врагом для детей и всегда быть в их глазах другом, наставником. Когда они повзрослеют, ваше терпение и любовь обернется нежным чувством благодарности».
Ветеран педагогического труда — яркий пример преданности своему призванию. Её многолетний опыт и преданность своей профессии вдохновляют всех, кто стремится внести свой вклад в будущее через образование.