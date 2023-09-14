Уважаемый педагог посвятила своей благородной профессии 43 года. Это уже почти полвека в системе образования.

Нелегкий труд учителя отмечен государством: она почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Республики Ингушетия, ветеран труда.

Дошо Орснакиевна становилась победителем Всероссийского конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 2009 года.

Профессию педагога Кодзоева выбрала, потому что всегда любила детей и хотела дарить им знания.

«Я всегда видела в детях возможность воспитать хорошее поколение людей, которые смогут сделать этот мир еще лучше. Быть может, поэтому я в столь раннем возрасте начала преподавать сама. Для меня работа никогда не была в тягость, потому что, по счастливой случайности, я легко нахожу общий язык с детьми», — отмечает педагог.

Отмечается, что Дошо Орснакиевна охотно делится своим опытом с молодыми учителями: «Молодым учителям я бы посоветовала никогда не становиться врагом для детей и всегда быть в их глазах другом, наставником. Когда они повзрослеют, ваше терпение и любовь обернется нежным чувством благодарности».

Ветеран педагогического труда — яркий пример преданности своему призванию. Её многолетний опыт и преданность своей профессии вдохновляют всех, кто стремится внести свой вклад в будущее через образование.