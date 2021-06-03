«Электричество — не игрушка, обращение с ним не должно быть бездумным», — рассказали ученикам средней общеобразовательной школы № 12 г. Назрани заместитель главного инженера филиала «Ингушэнерго» Ислам Осканов и волонтер-медик Елена Бзарова.

Занятия по электробезопасности давно стали обязательным элементом образовательной программы регионов функционирования компании «Россети», в том числе Ингушетии. Энергетики помогают сформировать у школьников культуру безопасного обращения с электричеством, предупредить несчастные случаи. А «Пульс света» стал новым шагом в светлом деле сохранения детских жизней и здоровья. Помимо стандартной лекции о правилах поведения вблизи объектов повышенной опасности инициатива включает в себя практикум по оказанию первой помощи.

Ислам Осканов подробно рассказал детям о том, что нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев и ловить рыбу вблизи линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций, пользоваться неисправными электроприборами, подходить к оборванному проводу ближе чем на 10 метров и о многих других смертельно опасных «нельзя».

Серьезный диалог со школьниками продолжила Елена Бзарова. Волонтер-медик

подчеркнула, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и самое главное — быстро оказать ему помощь. С помощью робота-манекена Георгия специалист показала ребятам реанимационный процесс. А после каждый желающий смог попробовать себя в роли спасателя и «вернуть Гошу к жизни».

«Это урок, который спасает жизни. В повседневной жизни мы зачастую забываем об элементарных вещах. К примеру, о том, что нельзя использовать электроприборы в ванной комнате, вынимать вилку из розетки за провод и ремонтировать дома бытовую технику без специальных знаний. Спасибо «Россети Северный Кавказ» от имени учителей и мам Ингушетии, что не устаете напоминать нам об этом. С таким подходом — ответственным, скрупулезным, разносторонним, — уверена, ваша цель будет достигнута, наши дети неуклонно будут соблюдать все правила электробезопасности дома и на улице», — отметила Лейла Буражева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 12 г. Назрани.

Курс по основам электробезопасности не прошёл даром и для детей. Школьники обещали с ответственностью отнестись к домашнему заданию — занять активную позицию в вопросах профилактики электротравматизма.

«Мне понравилось все. Но особенно подача информации — очень просто, подробно и в формате диалога. То есть нам не перечисляли свод правил, с нами беседовали. Такое подкупает и навсегда остается в памяти. Отдельные эмоции — это возвращение к жизни Георгия. Очень надеюсь, что мы не усугубили состояние нашего пострадавшего. А если серьезно, большое спасибо за этот опыт. Если вдруг что-то случится, я буду знать как действовать. И обязательно поделюсь этим знанием с другими», — рассказал Хасан Чаниев, ученик 9 класса СОШ № 12 г. Назрани.

В завершение мероприятия специалисты вручили всем участникам дипломы и раздаточную полиграфию.

Напомним, социально-образовательный проект ПАО «Россети Северный Кавказ» «Пульс света» пройдет в течение недели во всех регионах СКФО и будет сопровождаться онлайн-трансляцией в социальных сетях, тем самым охватив максимальное количество зрительской аудитории.