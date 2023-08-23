Образование

«История России»

Учителя Ингушетии положительно относятся к новому учебнику истории для старшеклассников

0

С 1 сентября все российские старшеклассники начнут учить историю по новым единым учебникам. Эти учебники будут включать четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов, сообщили в пресс-службе министерства просвещения страны.

К началу следующего учебного года будут готовы учебники истории для 5-9-х классов, тем самым обеспечивая школы полной единой линейкой исторических материалов.

Учителя истории Ингушетии выразили положительное мнение о новом едином учебнике и его значимости для образования.

«Думаю, что новый единый учебник истории предоставит учащимся широкий спектр знаний и поможет им лучше понять исторические события как в России, так и в мире. Это важный шаг в развитии образования и обеспечении объективной и полной информации для будущих поколений», — отметила Мадина Оздоева, учитель истории четвертой школы сельского поселения Кантышево Назрановского района.

Отмечается, что новый единый учебник создан для того, чтобы у учеников была наиболее полная историческая картина по значимым событиям, происходившим в мире и России. Подготовка нового учебника истории началась в ответ на запрос учителей о нехватке информации, которую приходилось искать в других источниках.

В отличие от советских учебников истории, в новом издании отсутствует политизированность и объективно изложена историческая хроника.

«Мы преодолели этот недостаток — европоцентричность, причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы о культуре и науке в мире», — подчеркнул соавтор единого учебника истории академик Александр Чубарьян.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В горах Ингушетии туристка из Пятигорска разбилась насмерть
Ингушетия в пятерке регионов-лидеров по функциональной грамотности школьников
Реализацию мероприятий антитеррористической направленности обсудили в Малгобекском районе Ингушетии
Ингушетия подпишет межпарламентское сотрудничество с Курской областной думой
Потомки будут помнить и чтить героев Курской битвы — Глава Ингушетии
Спортсмены из Запорожской области побывали на Мемориале памяти и славы в Ингушетии
Первый этап строительства дороги к крупному объекту АПК завершается в Ингушетии
Судебные приставы помогли жительнице Ингушетии установить границы земельного участка
Лживый дознаватель вынудил жительницу Ингушетии взять кредит и присвоил 300 тыс. руб.
В Ингушетии арестовали налогового инспектора за взятку
В Ингушетии очистят русла рек Сунжа и Асса

Главное

Яндекс.Метрика

 