К началу следующего учебного года будут готовы учебники истории для 5-9-х классов, тем самым обеспечивая школы полной единой линейкой исторических материалов.

Учителя истории Ингушетии выразили положительное мнение о новом едином учебнике и его значимости для образования.

«Думаю, что новый единый учебник истории предоставит учащимся широкий спектр знаний и поможет им лучше понять исторические события как в России, так и в мире. Это важный шаг в развитии образования и обеспечении объективной и полной информации для будущих поколений», — отметила Мадина Оздоева, учитель истории четвертой школы сельского поселения Кантышево Назрановского района.

Отмечается, что новый единый учебник создан для того, чтобы у учеников была наиболее полная историческая картина по значимым событиям, происходившим в мире и России. Подготовка нового учебника истории началась в ответ на запрос учителей о нехватке информации, которую приходилось искать в других источниках.

В отличие от советских учебников истории, в новом издании отсутствует политизированность и объективно изложена историческая хроника.

«Мы преодолели этот недостаток — европоцентричность, причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы о культуре и науке в мире», — подчеркнул соавтор единого учебника истории академик Александр Чубарьян.