В рамках V Всероссийского образовательного форума Невская образовательная ассамблея в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга прошла конференция «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня», в которой приняла участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 20 г. Малгобека Роза Алероева.

Педагог из Ингушетии вместе с участниками конференции посетила все подразделения гимназии, где ознакомилась с успешным внедрением цифровых технологий в процесс обучения современного поколения учеников. Также она ознакомилась с работой школьной медиатеки — современного мультимедийного пространства, в котором реализуются учебные, просветительские и культурные проекты, зашла в кабинеты истории с панорамными экранами, высоко оценила удобство smart-досок и цифровое обеспечение «учительской».

«Цифровое наполнение необходимо использовать только там, где оно оправдано. Если какой-нибудь, к примеру, гаджет не полезен образовательному учреждению — он просто не должен использоваться. Цифровые технологии нельзя делать избыточными: нужна одна удобная и полезная система», — подчеркнула Алероева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Малгобека, в ходе мероприятий Роза Алероева выступила с проектом в секции «Возможности и риски современного образования в школе» по теме «Мой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения XXI века».

«Нам очень приятно отметить, что директор СОШ № 20 г. Малгобека Зинаида Хаутиева награждена знаком «Эффективный руководитель — 2021» и грамотой «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня». Приятно отметить также, что Розе Алероевой вручен диплом «Лучший завуч — 2021» и медаль лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века: «Лига лидеров 2021», — отметили в мэрии города.

Напомним, конкурс организуется и проводится ежегодно Невской образовательной ассамблеей совместно с Центром непрерывного образования и инноваций в Санкт-Петербурге в два этапа: отборочный и финальный.

Конкурс проводится в рамках мероприятий ежегодной Невской образовательной ассамблеи среди образовательных организаций РФ, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Конкурс направлен на повышение качества отечественного образования, развитие инновационной деятельности и новых информационных технологий.

Невская образовательная ассамблея — профессиональная площадка для обмена опытом и мнениями руководителей и преподавателей образовательных организаций с ведущими экспертами в области образования, авторами программ, разработчиками ФГОС.