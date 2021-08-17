Кроме того, в рамках повестки заседания обсудили вопросы подготовки и проведения предстоящей Всероссийской переписи населения, а также дальнейшие шаги по совершенствованию государственной национальной политики в регионе и поддержанию межнационального согласия и диалога в гражданском обществе.

В частности, детально первый вопрос был разобран на примере муниципалитета Назрановского района. Глава администрации Муса Муталиев доложил о взаимодействии с жителями подведомственной территории путем их вовлечения в обсуждение различных вопросов для совместной выработки инициативных решений и участия в их реализации, а также в практическое воплощение программ и проектов по улучшению качества жизни.

Например, до голосования по выбору зон благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», с гражданами была проведена информационная работа с призывом выразить свое мнение. Результатом такой акции стало участие около 20 тыс. жителей района в принятии решения по определению территорий. Более активными являются уровни «вовлечения» и «делегирования», когда люди не просто занимаются обсуждением, но и самим процессом принятия решений, урегулированием конфликтных ситуаций и волонтерской деятельностью — экологической и благотворительной.

По вопросу организации Всероссийской переписи населения, перенесенной в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с коронавирусной инфекцией (COVID-19), стоит отметить, что мероприятие пройдет в цифровом формате с 15 октября по 14 ноября текущего года, а основным его нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут работать с планшетами с защищенным программным обеспечением, специально выпущенными к мероприятию. В перечень собираемой информации включены вопросы, направленные на реализацию прав граждан на национальную самоидентификацию.

В республике проживают представители более 70 национальностей. Полученные данные по национальному составу населения, месту и условиям его проживания будут использоваться государством для составления программ социально-экономического развития территорий, открытия школ, издания учебников и литературы, подготовки кадров в целях сохранения культуры, этноса и языка народов, населяющих Россию.

Предварительная численность населения составила 502 032 человека. Для её охвата необходимо создать 154 переписных участка, на каждом из которых будет размещаться стационарный участок, а также 913 счетных участков. Таким образом, предварительная потребность в помещениях составляет 154 единицы.

В заключение руководитель субъекта отметил, что вопросы межнациональных отношений требуют постоянной, каждодневной работы.

«В большей степени нужно усилить работу с молодежью, вовлекать студенчество в укрепление мира и согласия как межнационального, так и внутри мононационального ингушского сообщества. Необходимо принимать меры по недопущению обострения межнациональных и межрелигиозных отношений», — заявил он.