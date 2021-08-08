Соболезнование

Утрата

Умерла известная и уважаемая телерадиоведущая Раиса Ганукаева

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Рая Ганукаева

Умерла Раиса Гамидовна Ганукаева. В повседневной жизни, на работе вряд ли кто слышал, чтобы ее называли по имени и отчеству, разве только на официальных мероприятиях. Для коллег, друзей и товарищей она была Раей и дорогого стоит, когда к человеку обращаются как к близкому и родному даже те, кто годится ей во внуки.

Рая Ганукаева — заслуженная артистка ЧИАССР, на счету которой десятки театральных ролей, заслуженный работник культуры Ингушетии, удостоена высшей награды республики — ордена «За заслуги».

В 60-х годах прошлого века она покорила радиослушателей приятным голосом и великолепной дикцией, тактом, интеллигентностью, прекрасным знанием своего родного языка. С тех пор радио и телевидение стали частью ее творчески насыщенной жизни. Как-то Рая сказала «я всегда чувствовала благодарность зрителей и слушателей», но и сама она эту благодарность, любовь и уважение к ним (слушателям и зрителям) пронесла до конца отпущенного ей времени на этой земле.

С 90-х годов XX века Рая дала путевку в профессию многим начинающим журналистам. Ведь становление телевидения и радио Ингушетии в первые годы государственности проходило в очень сложных условиях и при катастрофическом дефиците профессионалов. Многие не имели понятия, что такое эфир, как правильно держать микрофон, как говорить. Она обучала молодых коллег азам журналисткой профессии. В коллективе это ценили. Рая заслужила уважение своим трудом, готовностью в любой момент прийти на помощь.

Талантливый и яркий человек, она прошла через многие испытания, но не изменяла своей приятной улыбке, от которой становилось тепло на душе.

Союз журналистов республики и коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Раи Ганукаевой.

Дала къахетам болба! Дала гешт долда цунна!

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