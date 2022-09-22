Именно туда по привычке отправляют людей (граждан Российской Федерации и иностранцев) с документами по любому поводу. Однако такие советы порождают путаницу, так как такой организации как Федеральная миграционная служба в России больше не существует. С 5 апреля 2016 года ФМС России была упразднена Указом Президента РФ за № 156.

Существует мнение, что причиной расформирования службы стала нехватка полномочий для розыска и задержания нелегальных мигрантов, поток которых все увеличивался. Сотрудникам ФМС приходилось постоянно прибегать к помощи Министерства внутренних дел. Руководители службы часто обращались с предложением разрешить самостоятельное ведение оперативно-розыскной деятельности и ношение оружия инспекторами ФМС. Однако экономически более выгодным оказалось решение о расформировании отдельного миграционного органа и передаче всех его функций в МВД, в составе которого было сформировано Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

Таким образом, Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД перехватил полномочия ФМС и сейчас отвечает за контроль, надзор и оказание государственных услуг в сфере миграции. Именно территориальные подразделения ГУВМ МВД на всей территории России сейчас выдают патенты на работу, принимают заявления о выдаче РВП, ВНЖ и гражданства, делают загранпаспорта россиянам и выписывают визы.

Процесс миграции населения внутри страны, приток иностранных граждан и выезд за границу, — все это те естественные процессы, которые сегодня скорее не ограничиваются, а просто регулируются и отслеживаются. Управление по вопросам миграции, на плечи которого возложена очень ответственная функция по оформлению всех необходимых документов, как для российских граждан, так и для иностранных лиц, работает по своим правилам и имеет четкую структуру. С недавнего времени миграционная служба сделала большой шаг в сторону развития технической оснащенности документации и предоставляемых услуг. Теперь большинство операций, связанных с вопросами миграции, можно выполнить с помощью Госуслуг, не выходя из дома. Этот портал включает в себя большую часть услуг, которые можно получить в самом управлении, при этом существенно экономит время и средства тех, кто хочет воспользоваться этими услугами.

Тем не менее, многие люди (особенно пожилые) восприняли такое новшество как продолжение оформления пенсий на пластиковые карты, с помощью которых мошенники очень часто могут оставить человека без копейки на счету. И это ни для кого не секрет. И поэтому, какими бы преимуществами не обладал портал Госуслуг, надо признать, что доверие к нему пока что не стопроцентное.

Убедиться в этом довелось и журналистам газеты «Ингушетия», куда люди очень часто обращаются со своими вопросами на ту или иную тему, звонят, пишут и заходят на сайт издания с просьбой помочь им разобраться в сложившейся ситуации. Объединив в одно производство несколько звонков, писем и электронных обращений от наших читателей по поводу проблем, возникающих у людей при оформлении документов на портале Госуслуг, имеющих отношение к миграционной службе, мы решили навестить управление по вопросам миграции в Магасе, и на месте разобраться, в чём тут дело.

Внимательно выслушав доводы авторов обращений в редакцию, заместитель начальника отдела по работе с гражданами Российской Федерации УВМ МВД по Республике Ингушетия Магомед Балаев, разъяснил, что единый портал Госуслуг — это независимая электронная структура, с помощью которой жители страны могут обращаться во все ведомства и учреждения с различными заявками. Он дал понять, что деятельность этого портала не зависит от внутреннего устава миграционной службы.

"Дело в том, что наша служба производит тщательную проверку документов, которые поступают к нам не только при очной встрече — из рук в руки, но и тех, которые мы получаем через портал Госуслуг, — говорит Магомед Муратович. — Этого от нас требует закон, и мы не вправе его нарушать. Вопрос в другом. Если мы при очной встрече с заявителем, который хочет подать документы на ту или другую процедуру, можем тут же сказать о неточностях или каких-то недостатках в оформлении бумаг, то сделать это в ту же минуту, как только мы получаем пакет документов через портал, мы не можем. На это необходимо время: день-два. После поступления к нам документов через единый портал наши сотрудники в порядке очереди проверяют их, и в случае обнаружения нарушений в оформлении, возвращают их обратно, разъясняя при этом причину возврата. Но большинство заявителей с такими доводами сотрудников миграционной службы не соглашаются, и начинают жаловаться в вышестоящие инстанции. Конечно, мы понимаем, простые люди не могут разобраться во всей этой системе, и поэтому допускают ошибки, которые нельзя пропускать. Поэтому при личной встрече с ними мы стараемся как можно деликатнее объяснять, что фотографии к загранпаспорту, к примеру, нужно снимать в определенных ракурсах, а не как любительское фото в кругу семьи. Встречаются среди наших клиентов и такие, которые после консультаций специалистов уходят от нас извиняясь, но некоторые бывают непреклонны ни перед какими обоснованными доводами. Обычно так ведут себя люди, которые хорошо знают о своих правах, но вот о своих обязанностях забывают. Учитывая то, что к каждому человеку нужен индивидуальный подход, сотрудники отдела по работе с гражданами в своей работе стараются больше угодить людям и не создавать для них никаких проблем. Тем не менее, народ у нас горячий, и поэтому среди наших посетителей тоже встречаются вспыльчивые люди, которые не хотят понимать, что процесс оформления документов занимает много времени.

Помимо этого, существует много причин, при наличии которых мы вообще вынуждены бываем отказывать в выдаче того или иного документа. И, как правило, именно в таких случаях происходит большинство непониманий между сотрудниками миграционной службы и населением. Но в любом случае, мы стараемся одинаково относиться ко всем категориям лиц, обратившихся к нам за помощью, и делаем всё от нас зависящее в рамках действующего российского законодательства и нормативно-правовых актов«.

Возвращаясь к теме Госуслуг, невзирая на все недовольства людей и их недоверие к этой новой системе обслуживания, хотелось бы сказать, что зарегистрировавшись на портале, можно избавить себя от стояния в долгих очередях в различных учреждениях. На портале Госуслуг можно также контролировать результат той или иной операции. Кроме того, можно настроить уведомления, благодаря которым не придется постоянно находиться на сайте, в ожидании результата. Также на портале есть абсолютно все формы, анкеты и заявления, которые необходимы для оформления той или иной услуги. Достаточно просто зайти в соответствующий раздел, и в нем будут собраны абсолютно все документы, которые нужно будет оформить. Их можно оформить как онлайн, так и в печатной форме.

Отдельным пунктом нужно выделить функции, в которые включены оформление и выдача загранпаспорта. Именно по этому вопросу читатели нашей газеты просили разобраться, почему их бумаги возвращают обратно. Как нам удалось выяснить, на портале Госуслуг есть электронная анкета, которая включает в себя все необходимые вопросы, на которые нужно правильно, без ошибок ответить для того, чтобы получить загранпаспорт. Но, как оказалось, большая часть этих анкет бывает с неточностями. И пропускать их дальше сотрудники миграционной службы не могут, ибо это является нарушением установленных норм.

Также анкета на загранпаспорт включает в себя электронную фотографию заявителя, которая должна строго соответствовать образцу. Но именно по части фотографий здесь происходят больше всех разногласий, и, если полученный фотоснимок человека не соответствует требованиям, сотрудники службы опять же отсылают документы обратно. Другими словами, если сотрудники управления по вопросам миграции обнаружат какие-то накладки или пробелы, то в обязательном порядке бумаги возвращаются заявителю на доработку, а в случае, если все данные верны, анкета направляется в паспортно-визовый центр, где можно получить уже непосредственно загранпаспорт.

Загранпаспорт — один из самых востребованных документов в миграционной системе. Оформляется он и для взрослых, и для детей. Причем, оформить и получить этот документ с помощью единого портала «Госуслуг» можно намного дешевле, чем, если это сделать по старинке. В любом случае, что нужно сделать для того, чтобы получить этот документ в срок, специалисты регионального управления по вопросам миграции объясняют ясно и четко. Благо, для цивилизованного обслуживания посетителей здесь созданы все условия, и коллектив в управлении собрался высокопрофессиональный. В этом мы смогли убедиться лично, посещая контору миграционной службы в течение всей проверки.

«Самое главное, чтобы наши граждане соблюдали правильность заполнения своих анкет без помарок и опечаток, и не пытались нарушать закон, — говорит специалист-эксперт отдела по работе с гражданами Российской Федерации УВМ МВД по РИ Тамила Оздоева. — Тогда и нам будет обслуживать их намного комфортнее, и у них получится воспользоваться услугами управления в более цивилизованной форме. Дело в том, что зачастую так бывает, что некоторые посетители просто не хотят понимать, что из-за серьезных косяков и ляпов в содержании документов, предоставленных ими, мы не можем обслужить их, и разъясняем, по какой причине отказываем в этом. Но, как показывает время, не все с пониманием относятся к нашим советам и консультациям. Особенно ощутимо бывает такое предвзятое отношение к упорядочиванию бумаг в период, когда люди, желающие совершить хадж, массово приходят к нам в контору, чтобы подать документы на получение или обмен загранпаспорта. И среди такого ажиотажа нередко нам приходится тратить массу драгоценного времени для того, чтобы довести до непонятливого посетителя, почему его заявление остается без удовлетворения. Вот оттуда появляются и недовольства людей на сотрудников нашего отдела, которые в дальнейшем перерастают в упрёки и жалобы в контролирующие органы, несмотря на то, что мы делаем свою работу в рамках закона, и при этом стараемся максимально упразднить и облегчить процедуру получения той или иной услуги».

Внимательно наблюдая за очередью в центральном офисе регионального УВМ, можно было убедиться, что клиент не всегда бывает прав. Некоторые неприятные моменты и некрасноречивые высказывания возмущенных заявителей в адрес работников этого управления только за то, что им указали правильный путь разрешения их проблем, наталкивали на мысль, что не перевелись ещё у нас неисправимые граждане.

К счастью, в кулуарах управления оказались и такие законопослушные жители республики, которые четко и грамотно следовали инструкциям, и без лишних вопросов и выяснения отношений пользовались услугами, которые здесь предоставляют. К примеру, вот что рассказал нашему корреспонденту житель города Назрань Ахмед Мужахоев: «Я раньше жил в Грозном, но после войны в Чечне переехал в Ингушетию и теперь живу здесь. Так как я являюсь вынужденным переселенцем, у меня бывает очень много вопросов, связанных с миграционной службой. Также я получал здесь и загранпаспорт. Теперь пришел, чтобы помочь получить паспорт своей родственнице, которая является малограмотной. Никогда, заметьте, я не видел, чтобы сотрудники этой организации вели себя с посетителями неподобающе грубо или не выполняли своих обязанностей! Конечно, со временем коллектив этого учреждения обновился, но я могу с уверенностью сказать, что на смену первооткрывателям этой службы пришли очень грамотные, воспитанные и квалифицированные сотрудники, грамотно выполняющие свою работу и умеющие на позитивной ноте строить свой диалог с людьми. Просто надо их внимательно слушать и беспрекословно выполнять их требования, а не стремиться делать так, как нам заблагорассудится. Тогда эти жалобщики смогли бы заняться чем-то полезным».

Другая посетительница миграционной конторы Рукет Торшхоева обратила наше внимание на то, что здесь созданы все условия для посетителей, ожидающих своей очереди в коридорах, и в самих кабинетах.

«Посмотрите, как здесь чистенько, уютно и красиво, — говорит женщина. — На стенах размещена вся информация, которая касается этой службы, а для удобства посетителей установлены мягкие кресла, банкомат, чтобы не надо было ездить в банк для оплаты госпошлины, и аппарат электронной очереди. Поэтому даже в самый пик работы — в летний сезон здесь можно спокойно попасть к нужному специалисту. Я часто прибегаю к услугам этой службы и всегда мне попадались только подготовленные и компетентные сотрудники. Поэтому по части уровня обслуживания людей работниками управления по вопросам миграции, ничего плохого сказать не могу. Правда, хочу пожелать всем работникам управления терпения, ведь оно так необходимо им для выполнения такой ответственной работы».

Необходимо отметить, что за то время, что мы находились здесь, не было ни одного случая недовольства со стороны посетителей. А людей, желающих выразить свою признательность за хорошую работу в адрес работников, было ещё много.

Поинтересовались мы также и на счет получения юридической консультации в случае нарушения прав заявителей. Как оказалось, через официальный сайт можно получить общую бесплатную консультацию. Для этого необходимо открыть специальную вкладку и описать суть вопроса специалисту. Кроме того, в отделениях всегда есть сотрудники, работающие с такими обращениями. Этой возможностью бесплатно могут воспользоваться и иностранцы, которым нужна помощь в понимании миграционных правил и законов.

«Управление по вопросам миграции может в полной мере считаться одной из ключевых подразделений МВД, — рассказал Магомед Муратович. — Обусловлено это тем, что большинство операций, необходимых для успешного проживания, как граждан России, так и приезжих иностранцев, проводится через эту организацию. Кроме того, УВМ принимает решения, касающиеся контроля миграции и постановки на учет. Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить жителям нашей республики, что адреса и телефоны всех отделений УВМ МВД РИ можно найти на официальном сайте. Службы имеют различный график работы, и это следует учитывать. Также некоторые функции выполняются только в конкретном районе».

Основными задачами Управления по вопросам миграции МВД РФ по РИ замначальника отдела по работе с гражданами назвал организацию и участие в формировании основных направлений государственной политики в сфере миграции на территории нашего субъекта и обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере миграции.