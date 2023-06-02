Это касается единого пособия, получения материнского (семейного) капитала, выплат пенсий. Особое внимание Евлоев уделил функциям единого Социального фонда России, который начал работать с 1 января этого года. По его словам, отныне, практически все социальные выплаты и пособия будет устанавливать данный фонд.

— Пенсионный фонд России за 32 года работы пережил трансформацию из структуры, осуществляющей только выплату пенсий и пособий, в организацию, которая предоставляет услуги гражданину в течение всей его жизни — от рождения и до старости, — подчеркнул он. — При этом широкий пласт социальных услуг предоставлял фонд социального страхования, особенно пособий и выплат, связанных с нетрудоспособностью. Создание единого Социального фонда России, который будет предоставлять социальные выплаты и пособия гражданам всех возрастов и всех категорий — закономерный шаг на этом пути.

Евлоев сообщил зрителям, что количество выплат увеличилось, поскольку СФР переданы на администрирование новые меры поддержки, например, новое пособие — Единое пособие на детей и женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Пособие на первого ребенка до 3 лет также передано в компетенцию Социального фонда. Появилась возможность получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала не только на второго ребенка, но и на любого (независимо от очередности), если капитал еще не потрачен. При этом все те услуги, которые предоставлял Пенсионный фонд и фонд социального страхования, сохранились.

Рассказал Евлоев и о традиционной ежегодной индексации пенсий и иных социальных выплат, произошедшей в несколько этапов в этом году. Так с 1 января 2023 года на 4,8% проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров: по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна, потому что зависит от размера его страховой пенсии.

То есть, чем больше у пенсионера был стаж и заработок, тем выше размер страховой пенсии и, следовательно, выше сумма прибавки после индексации. Кроме того, с января 2023 года в каждом регионе России вступил в силу нормативный документ, определяющий размер доплаты до прожиточного минимума пенсионера, что также повлияло на увеличение пенсии.

До сведения населения Ингушетии в ходе прямого эфира были доведены и другие актуальные вопросы социального характера. Полная запись эфира доступна по ссылке: https://vk. com/wall-211876529_2979.