Об этом заявила вице-премьер — министр образования и науки республики Эсет Бокова на расширенном совещании регионального правительства под председательством руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова.

«2 сентября в рамках патриотического воспитания планируется проведение встреч учащихся старших классов с военнослужащими-участниками специальной операции в Украине», — сказала Бокова.

По ее данным, для организации работы по приемке образовательных организаций республики к новому 2022 — 2023 учебному году создана межведомственная комиссия с участием представителей регионального министерства образования и науки, управлений Роспотребнадзора и МЧС России.

Планируемая численность обучающихся в школах на начало учебного года составляет более 83 тыс. человек, из них количество первоклассников — около 10 тыс. учеников. К оценке готовности к новому учебному году предъявлено 266 образовательных организаций.

Как отметила зампред правительства, в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» осуществляется капитальный ремонт 13 общеобразовательных учреждений, завершение которого запланировано к новому учебному году. По региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проведены мероприятия по созданию в учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом — ремонт спортивных залов, установка спортплощадок, создание спортклубов. Подпроект «Современная школа» нацпроекта «Образование» позволил открыть в школах 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста».

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» открывается региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

В рамках мероприятия «Создание материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» в 2022 году создано 11 мастерских на базе 4 образовательных учреждений среднего профессионального образования.

С 15 по 31 августа текущего года в школах республики проводится работа по выдаче учащимся учебной литературы.

Для обеспечения обучающихся учебниками, с учетом того, что в 2022 году закупка дополнительной литературы не предусматривается, и в соответствии с приростом количества учащихся, проводится работа по передаче учебной литературы из одной школы в другую.

Во всех образовательных организациях, предъявленных к приемке к новому учебному году, проведены косметические ремонтные работы, мероприятия по уборке и дезинфекции помещений.

В соответствии с федеральным базисным учебным планом разработан Региональный базисный учебный план на 2022-2023 учебный год и направлен во все школы.

В ходе обсуждения ключевых тем Глава региона отметил важность вопросов, касающихся социальной инфраструктуры, поручил органам исполнительной власти принять необходимые меры, чтобы все запланированные на 1 сентября мероприятия прошли на хорошем организационном уровне, а также продолжить постоянный контроль исполнения Майского указа Президента России.

В 2022 году республика принимает участие в реализации 43 региональных проектов. По информации начальника управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства Ингушетии Бекхана Мальсагова, по состоянию на 29 августа 2022 года, общий объем предусмотренных финансовых средств составляет 10, 2 млрд рублей.

Из них на текущий год бюджетные обязательства приняты на 9 млрд 963 млн рублей или 98%. Кассовое исполнение на 29 августа 2022 года — 4 млрд 445 млн рублей или 44%. Остаток суммы, подлежащей кассовому исполнению — 5 млрд 755 млн рублей. Поступили средства для финансовых операций из федерального бюджета в размере 4 млрд 414 млн, из них освоено 4 млрд 80 млн (92,4%).

В системе мониторинга Минфина России регион находится в зеленой зоне по 6 национальным проектам: «Демография» с кассовым исполнением 65% при среднем значении по СКФО — 64% и по РФ — 59%, «Жилье и городская среда» с кассовым исполнением 60% при среднем значении по СКФО — 65% и по РФ — 39%, «Экология» с кассовым исполнением 51% при среднем значении по СКФО — 50,9% и по РФ — 42%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с кассовым исполнением 100% при среднем значении по СКФО — 68% и РФ — 54%, «Малое и среднее предпринимательство» с кассовым исполнением 72% при среднем значении по СКФО — 83% и по РФ — 71%, «Международная кооперация и экспорт» с кассовым исполнением 59% при среднем значении по СКФО — 51% и по РФ — 45%.

Ранее представитель Минобрнауки назвал фейком сообщения в социальных сетях о возможном срыве начала учебного года в республике из-за ряда проблем.

«В Ингушетии учебный процесс начнётся традиционно с 1 сентября в 134 школах республики, работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году ведется в штатном режиме», — заявил газете «Ингушетия» представитель ведомства.

По его словам, вопрос организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов школ республики находится на постоянном контроле Минобрнауки субъекта.

«Никаких срывов по обеспечению учащихся питанием быть не должно», — добавили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, обеспечение учащихся учебной литературой также наряду с бесплатным горячим питанием является первоочередной задачей, которая стоит перед системой образования. В связи с обновлением перечня учебной литературы по новым ФГОС, министерством образования и науки республики ведется работа по приобретению линейки учебников поэтапно. В то же время учебники по родному языку и родной литературе приобретены в полном объеме.

Никаких сдвигов по дате старта 2022-2023 учебного года в связи с перечисленными обстоятельствами нет.

Ранее в соцсетях появились сообщения о возможном срыве начала учебного года в регионе из-за ряда проблем, в том числе в связи с нехваткой питьевой воды в некоторых общеобразовательных учреждениях.