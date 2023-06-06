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Есть повод для гордости

Уроженка Ингушетии заняла высокую должность в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

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В Республике Ингушетия проживают более полумиллиона человек. Это большое число разных судеб, личных побед и достижений, важных жизненных уроков.

Мы по праву гордимся своими земляками. Зачастую их профессиональные подвиги остаются скрытыми от посторонних глаз, вызывая гордость лишь у самых близких. Но примером они могут служить для тысяч жителей республики.

На днях пришла новость о том, что уроженка Ингушетии Луиза Беслановна Котиева заняла должность заместителя директора департамента мониторинга правоприменения в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в феврале этого года. Департамент мониторинга правоприменения АО «КРДВ» совместно с Минвостокразвития России отвечает за нормативно-правовое сопровождение опережающего развития Дальнего Востока и Арктики.

Приятно констатировать, что Луиза Котиева с золотой медалью окончила школу. Завершила обучение с красным дипломом в одном из лучших юридических вузов страны — Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина по направлению «юриспруденция». Работала в нескольких федеральных министерствах (Минкавказ России, Минэкономразвития России). В корпорации работала на должности руководителя проектов с августа 2021 года.

В мае 2023 года Луиза защитила выпускную квалификационную работу по направлению «маркетинговое управление» на факультете международного бизнеса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России с присвоением степени магистра в области маркетинга.

Котиева планирует дальнейшее обучение в аспирантуре для защиты кандидатской диссертации по юриспруденции. Редакция газеты «Ингушетия» желает успехов в карьере нашей землячке!

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