Коллектив редакции газеты «Ингушетия» и региональное отделение Союза журналистов России выражают свои искренние соболезнования родным и близким Х. Мартазановой, желают терпения и крепости духа, чтобы осмыслить и осознать безвременную кончину этого удивительного человека и искреннего патриота своей родины! Дала гешт долд!