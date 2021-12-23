Соболезнование
Ушла из жизни профессор Ханифа Магомедовна Мартазанова
Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни скончалась Ханифа Магомедовна Мартазанова — заслуженный деятель науки и заслуженный работник образования, автор многочисленных научных трудов, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой ингушской литературы и фольклора Ингушского государственного университета.
Коллектив редакции газеты «Ингушетия» и региональное отделение Союза журналистов России выражают свои искренние соболезнования родным и близким Х. Мартазановой, желают терпения и крепости духа, чтобы осмыслить и осознать безвременную кончину этого удивительного человека и искреннего патриота своей родины! Дала гешт долд!