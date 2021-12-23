Соболезнование

Ушла из жизни профессор Ханифа Магомедовна Мартазанова

0

Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни скончалась Ханифа Магомедовна Мартазанова — заслуженный деятель науки и заслуженный работник образования, автор многочисленных научных трудов, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой ингушской литературы и фольклора Ингушского государственного университета.

Коллектив редакции газеты «Ингушетия» и региональное отделение Союза журналистов России выражают свои искренние соболезнования родным и близким Х. Мартазановой, желают терпения и крепости духа, чтобы осмыслить и осознать безвременную кончину этого удивительного человека и искреннего патриота своей родины! Дала гешт долд!

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошла VIII внеочередная конференция Союза «Объединение организаций профсоюзов республики»
Хава Колоева: «Глава государства собирается выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства»
Оскорбление пророка Мухаммада не свобода творчества, заявил Президент России
В Ингушетии успешно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»
Муса Мартазанов: «Быть открытым перед журналистами всего мира — это смелое решение и достойное уважения»
Более 40 тыс. семей в Ингушетии получают социальные выплаты
Ингушские производители смогут представлять продукцию на выставку «Белагро-2022»
Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции — Путин
Али Дударов: «Люди верят Путину и на перспективу готовят вопросы»
С «мракобесием» Запада нужно бороться, поддерживая традиционные ценности, считает Президент России
Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 