Ушёл из жизни известный ингушский кинорежиссёр Суламбек Мамилов

Суламбек Ахметович является режиссером 11 фильмов, среди которых наибольшую популярность получила картина «Ночевала тучка золотая», снятая им по одноименной повести Анатолия Приставкина, повествующая о депортации, трагической странице истории ингушского народа. Но первым фильмом режиссёра была картина «Цвет белого снега» с Мариной Нееловой в главной роли. В списке его работ фильмы «Дамское танго», «День гнева», «Особо опасные», «Убийство на Ждановской» и т. д. Заслуживают внимание его документально-исторические фильмы, среди которых «Забытые герои Бреста», «Ингушетия вчера, сегодня, завтра», «Мелодии гор», «Покушение. Дело 2004 года», «Восхождение на Олимп», «12 секунд до взрыва», «Эрмитаж», «Лезгинка» и т. д. Но свой дебют в кино он начал с роли Казбича в фильме «Герой нашего времени» Станислава Ростоцкого.

Суламбек Ахматович Мамилов родился 27 августа 1938 года в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). В 1962 году окончил актерский факультет ЛГИТМиКа. В 1970 — Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) имени Г. Н. Данелии. После окончания ВКСР работал режиссером Северо-Кавказской студии телевидения. С 1977 года — режиссер Одесской киностудии. С 1980 года работает режиссёром-сценаристом на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

Суламбек Мамилов был членом оргкомитета по восстановлению ингушской автономии. Принимал участие в подготовке и проведении Второго съезда ингушского народа в сентябре 1989 года. Проживая в Москве, всегда оставался в гуще событий, происходящих в Ингушетии, стоял у истоков ингушского кинематографа, принимал активное участие в общественной жизни столичной ингушской общины.

«Это, конечно, большая утрата для нас, для всей республики, для всего кинематографического мира, — говорит Мадина Дзортова, руководитель представительства Союза кинематографистов России в Республике Ингушетия. — К сожалению, как он сам признавался, свой лучший фильм он снять так и не успел».

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает свои соболезнования родным и близким Суламбека Мамилова.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!