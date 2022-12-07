Усман-мулла Муцольгов был человек слова. Строгий, храбрый, правдивый, честный, стойкий, непоколебимый. В его лице мы все потеряли человека принципиального, справедливого, знающего основательно азы ислама. Он был неформальным лидером, к мнению которого прислушивались все верующие, в том числе и руководители региона. К нему обращались с любыми вопросом не только жители нашей республики, но и других регионов. Для него было чуждо стремление к какой-либо славе.

Каким он был человеком и лидером, можно было наблюдать на его похоронах. Почти все жители Ингушетии были там, а также представители Чечни и Дагестана.

Родился Усман Охлоевич в селе Сурхахи Назрановского района в 1909 году в семье Муцольгова Охло Берсовича и Заби Оздоевой. Предки Охло были из горной Ингушетии, из села Лейми. После смерти своего отца, Берса, Охло перебрался в село Сурхахи. В совместном браке с Заби у них родилось три сына, младший Усман — уже после смерти отца. И всех троих сыновей мать воспитывала одна. По рассказу родных, один из братьев работал в сельском совете, а второй ушел на войну, где и погиб. А младшего Усмана, когда ему исполнилось 6 лет, мать отдала учиться в медресе. Говорят, он был смышленым мальчиком и все хватал на лету. С семи лет он начал молиться и до конца своей жизни отдавал этот долг Аллаху.

Первым его наставником стал Солсбик Матиев, житель села Сурхахи. А впоследствии он учился у Гагиева Терсмейл-хаджи, Солсбика Бацаева, Али-Муллы Сапралиева, Ахмед-муллы Богатырева, у ученика Абдуллы Вагапа Хаджи Димитова из Ташкечу (ныне город Аксай), также у Шанхоева Муссы и Увайса Балаева. Всю свою сознательную жизнь он следовал их учению. В 16-летнем возрасте он усвоил товхид (единобожие), знал в совершенстве нахву — дословный перевод с арабского языка, фикх — основы исламского права, а также в совершенстве на арабском языке знал математику, историю, географию, астрономию, медицину.

В 1944 году, когда ингушский народ был выслан в Казахстан и Киргизию, Усман-мулла оказался в Караганде. А наша семья оказалась в Кокчетавской области (Зеренденский район), но вскоре нам разрешили переехать, и там мы жили рядом с Усманом-муллой. До выселения нашего народа он был председателем шариатского суда и одновременно вел преподавание в медресе.

В то время мой возрастной отец, Яндиев Хадрис Товсултанович, работал начальником охраны на обувной фабрике в Караганде, это было в новом городе, и параллельно представителем чечено-ингушского народа в обкоме. К нам каждую пятницу собирались шесть человек (чеченцев) и с ними постоянно приходил Усман Охлоевич, вот так я его и узнал.

Там, в ссылке, узнав о том, что в Караганде находится известный арабист (это было в 1950 году), муфтий Средней Азии Зяудин шейх ибн Ишан Бабахан приглашал его преподавателем в Бухарский университете ислама. Но Усман Охлоевич отказался, мотивируя это тем, что он нужен своему народу, поскольку среди нашего народа было мало людей, знавших Коран (ведь в годы сталинизма многих наших богословов расстреляли).

После возращения на родину Усман-мулла стал обучать Корану многих людей. Среди его учеников были такие алимы, как Зяудин Муцольгов, Ибрагим Аушев, Султан Дакиев, Салан-Гирей Измайлов и многие другие, а также представители других народов.

Муцольгов Усман Охлоевич был известным ученым-богословом, в частности, в 1977 году его пригласили на исламскую конференцию в Бухару, но он не смог поехать из-за болезни. Вместо себя отправил Ахмеда Белхароева и Абдул-Хамида Измайлова, и с ними же отослал приветственное письмо. Это письмо находится, как памятное приветствие из уважения к автору письма, в музее Бухары.

Из-за религиозных убеждений его преследовали власти. Дошло до того, что в 1975 году его хотели изгнать из села, но народ как один поднялся за своего духовного лидера.

Усман-мулла после возращения нашего народа из ссылки был бессменным имамом села Сурхахи, более 20 лет преподавал в одной из мечетей города Назрани. На сегодняшний день здравствующие его ученики — это Микаил Даурбеков, Адам Горданов, Магомед-Сали Даурбеков, Хусейн Шадиев, Абдула Оздоев. Внук его Нурадин и один из учеников Зурабов Хамзат обучаются в Университете Аль-Азхара. А также его учениками были Асхаб Евлоев, Ильяс Газдиев, Илез Аушев, Ибрагим Леймоев и другие.

Усман Охлоевич до конца своей сознательной жизни был консультантом по вопросам шариата. Он принимал активное участие в становлении ингушской государственности. В то трудное для республики время люди прислушивались к его советам.

У Усмана Охлоевича было 20 детей, из них 4 умерли, осталось 10 сыновей и 6 дочерей. Все дети, внуки, правнуки (всего 270 человек) воспитаны в лучших исламских традициях. Из рассказа очевидцев, он не дотрагивался до харамного, трудился в поте лица в своем подворье, ел только то, что выращено у себя в огороде. Был очень аккуратным, опрятно одетым.

Я расскажу случай из моей жизни. После «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года моя семья жила в городе Малгобеке. Там в 1996 году скончалась мать. Усмана-муллы и других богословов в то время не было дома, они совершал хадж к святым местам Мекки и Медины.

По их приезде мы назначили саг1а (большие поминки). Мне было поручено известить богословов в Назрани, я приехал в мечеть, которая находилась в районе железнодорожного вокзала (сейчас там построена новая). Усман-мулла сидел по левую сторону, к стене по ходу сидел Саид-Магомед из рода Курайшитов, а напротив — Орци Мерешков (они не раз бывали в нашем доме). Саид-Магомед спросил меня, как мать (правда, перепутал меня со старшим братом — Юуспом). Я сообщил, что мать скончалась, поэтому я и приехал к ним. Усман-мулла, выразив соболезнования, сказал: «Упал еще один столб Накшбанди».

Усман Охлоевич был очень уважаемым нами родственником и всегда желанным гостем.

Усмана Охлоевича не стало 13 апреля 2013 года, и этот день стал траурным для всего ингушского народа. Ученый-арабист, он прожил долгую яркую жизнь. До последнего дня наставлял людей на истинный путь ислама.

На сегодняшний день в семье Усмана Охлоевича 27 человек владеют толкованием Корана, дословно знают фикх, грамматику, таджвид, это и есть огромное счастье и большая заслуга отца и деда Усмана Охлоевича.

Мой низкий поклон всему семейству Усмана Охлоевича.

С уважением Яндиев Сайт-Али Хадрисович.

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