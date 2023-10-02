К такой категории учителей принадлежит учитель истории и обществоведения ГБОУ «СОШ с. п. Долаково Зина Нуродиновна Манкиева. Она — человек, влюбленный в свою профессию, творческий педагог, строящий свою работу на педагогике сотрудничества, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, создавая также в классе доброжелательный психологический климат, стараясь раскрывать творческие способности детей, прививая им любовь к своему предмету.

Героиня моего очередного рассказа — человек, который с детства тянулся к творчеству, она любила всё, что связано с искусством, культурным просвещением. В юные годы, как она признаётся, любила шить, вязать, рисовать и даже научилась на гармошке играть. С этими интересами Зина Манкиева не расстаётся по сей день. Помимо этих привязанностей, она предпочтение отдавала и чтению исторической литературы, размышляя о многих вещах, об исторических периодах в жизни страны, своего народа.

В соответствии со своими интересами, она окончила Чеченское республиканское училище культуры, затем и Краснодарский государственный университет культуры и искусств, получив специальность «Культурология». Так как никогда её не покидала мысль связать свой жизненный путь с историей, она получила дополнительное образование, получив сертификат «Актуальные вопросы России в современных реалиях», в Саратове. Чтобы больше знать для себя о нововведениях, школьной программе, закончила также курсы по «Актуальным вопросам проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС».

Неудивительно, что многие выпускники после завершения профессионального образования возвращаются работать в родные школы, где был заложен основной фундамент, где получены первые знания в стенах родного учебного заведения.

Трудовая деятельность Зины Манкиевой тоже началась в том месте, где впервые она села за школьную парту, познакомилась со своей первой учительницей, в ГБОУ «СОШ с. п. Долаково».

«С первых дней работы в школе я совмещала преподавание и заведование школьной библиотекой, являясь руководителем методического объединения библиотекарей школ Назрановского района», — говорит З. Манкиева. — Благодаря вниманию учителей и наставников, их мастерству, я смогла приобрести опыт педагогической деятельности. В дружном коллективе я чувствовала себя ученицей, советовалась, посещала уроки, училась и училась быть сама учителем. Безмерно благодарна учителю истории той поры Гелисханову Ахмеду Хакяшевичу, который был для меня не только гениальным учителем и наставником, но и примером беззаветного служения делу, любви к своей профессии. Он всегда находил нужное слово, чтобы поддержать, похвалить, дать полезный совет.

В настоящее время я работаю в школе учителем истории и обществоведения, а также художественным руководителем Дома культуры с. п. Долаково. Я люблю свою работу в школе, своих учеников, свой предмет, и считаю, научить ребенка чему-то новому, воспитать в нем человеческие качества, которые помогут ему в жизненном пути, — замечательно. Ведь за детьми будущее нашей нации, нашего государства. Главное в учительской профессии — любить и понимать детей.

Будучи учителем истории и общественных наук, очень люблю свои предметы и считаю, что их преподавание в школе должно вестись на самом высоком уровне. Считаю, что именно история, обществознание и право — предметы, которые учат жизни, формируют активную жизненную позицию, определяют нравственные устои человека в обществе, его гражданскую позицию и любовь к стране, в которой живешь. Как говорится, без прошлого не бывает настоящего, а без настоящего — нет будущего. Моя цель как учителя — соединить прошлое с настоящим, научить детей делать выводы из опыта прошлых поколений, чтобы не повторять их ошибок. И вот уже более 27 лет каждый день я переступаю порог школы для того, чтобы передавать знания детям. Я стараюсь воспитывать в них честность, порядочность, целеустремленность. Приветствую в них независимость взглядов, индивидуальность, умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения«.

Современный ритм жизни предполагает развитие у учителей такого качества, как мобильность, под которым в широком смысле следует понимать способность быстро подстраиваться под изменения, происходящие в обществе и системе образования, идти «в ногу со временем», а в узком смысле — умение быстро переключаться в течение урока с одной формы работы на другую. Этими свойствами в полной мере обладает и моя героиня. На своих уроках она не просто преподает истину, а учит её находить, что довольно непросто в сегодняшних реалиях.

«Вглядываясь в свой жизненный путь, с чувством искренней благодарностью вспоминаю тех, кто окружал меня в счастливую пору начала моей трудовой деятельности. И благодарна всем тем, кто меня учил, воспитывал и наставлял в течение всех этих лет моей профессиональной деятельности учителя, которые пролетели, как одно мгновенье», — делится она.

Успех ученика — это итог совместного труда педагога и воспитанника, результат их сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного поиска. Каждая победа, даже небольшой успех рождает желание идти вперёд, покорять новые вершины знаний, самоутверждаться в обществе.

«Ежегодно мои ученики занимают призовые места в районных и республиканских олимпиадах, конкурсах и фестивалях, как «Мы познаем мир», «Никто не забыт», «Без срока давности» и другие. Особо радуют итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся 9-х и 11-х классов по обществознанию. Вот и в этом году неуспевающих у меня не было, — с гордостью произносит Зина Манкиева. — Вдвойне бывает приятно, когда получаю слова искренней благодарности за качественную подготовку к ЕГЭ от родителей своих учеников».

На мой вопрос о смысле жизни, Манкиева Зина Нуродиновна, учитель высшей категории, почётный работник сферы образования Российской Федерации, задумчиво произносит: «Вопрос о смысле жизни встаёт раньше или позже перед каждым человеком, и неважно, в связи с чем возникает этот сложный вопрос. Важно другое — как человек ответит на него, ведь от этого ответа будет зависеть очень многое. Смысл моей жизни — заниматься любимым делом и делать его как можно лучше, быть профессионалом в своей области, принося своим деянием радость окружающим».

Учитель истории, на мой взгляд, должен развивать в учениках понимание сущности мировых исторических процессов. Без этого молодому человеку трудно будет ориентироваться в политической жизни общества. Также в его обязанность входит прививать школьникам общечеловеческие ценности, любовь к культуре, уважение к традициям других народов, показывать путь, которое прошло человечество, его свершения и достижения, знакомить с памятниками мировой культуры и искусства, которые являются благодатной почвой для воспитания общей культуры и духовных ценностей в учениках. Весь этот материал старается грамотно преподносить на уроках своим ученикам Зина Манкиева.

Будучи активным и позитивным человеком, она и сама принимает участие в различных форумах, конкурсах и мероприятиях. Вот и в декабре прошлого года Зина Манкиева была делегатом первого Всероссийского съезда учителей родных языков народов Российской Федерации, который проходил в Москве. «Считаю, помимо владения знанием своего предмета, каждый педагог должен любить родной язык и литературу, а значит, и свою культуру, историю», — говорит она.

Накануне профессионального Дня учителя хочется пожелать Зине Манкиевой, а также всем педагогам успехов и личностного роста, терпения и послушных учеников, которые тянутся к знаниям. Пожелать простого человеческого счастья, удачи и любви.