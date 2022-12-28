В 15 раз вырос спрос на драгметаллы среди клиентов Сбера в Ингушетии

Наибольшей популярностью среди жителей республики традиционно пользуется золото: на его долю приходится 89% от общего числа вложений, второе место занимает палладий. За ним идёт платина — спрос на неё в Ингушетии за год увеличился почти в 100 раз, а замыкает список серебро — его жители республики приобрели в 3 раза больше, чем год назад.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Большая популярность драгоценных металлов объясняется надёжностью и стабильностью этого инвестиционного инструмента. Он помогает обезопасить сбережения от инфляции, а в долгосрочной перспективе и принести прибыль. Обезличенный металлический счёт в Сбере можно открыть не выходя из дома, с помощью приложения СберБанк Онлайн. Это не только просто, но и доступно: минимальный объём покупки металла составляет 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия».