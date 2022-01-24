В 2021 году к онлайн-урокам финансовой грамотности впервые присоединились все школы Ингушетии

Масштабный проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» проводится дважды в год, в нем участвуют школы, колледжи, техникумы, учреждения для детей-сирот всех регионов страны.

«В прошлом году в онлайн-занятиях приняли участие все 129 школ нашей республики. Общее количество просмотров вебинаров составило около 82 тысяч. Это говорит о растущем интересе к проекту, – отметил управляющий Отделением-НБ по Республике Ингушетия Магомед-Бек Ужахов. – Продолжительность уроков составляет 45 минут, каждая школа может включить их в сетку школьного расписания, что очень удобно».

На занятиях эксперты Банка России и представители финансовых организаций рассказывают о вкладах, кредитах, страховании и инфляции. Слушатели могут научиться правилам безопасного пользования банковскими картами, составлять личный финансовый план, узнать об основных признаках нелегальных участников финансового рынка.

Очередная весенняя сессия продлится до 22 апреля 2022 года. Подключиться к онлайн-урокам можно группами и индивидуально. На сайте проекта есть подробная инструкция для регистрации участников. Закрепить пройденный на уроках материал помогут «Игры по финансовой грамотности».

Образовательный проект Банка России по финансовой грамотности в школах и средних учебных заведениях проводится с 2018 года. Активную помощь в его реализации в регионе оказывает министерство образования и науки Республики Ингушетия.