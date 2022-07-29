В своем докладе Коновод отметил, что в анализируемом периоде деятельность ведомства по выполнению задач в сфере уголовного судопроизводства осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства, приказов и указаний председателя Следственного комитета России, анализа итогов работы за предыдущие годы, выявленных недостатков на основных направлениях, а также с учетом складывающейся криминогенной обстановки в республике.

За 6 месяцев текущего года поступило 705 сообщений о совершении преступлений, в то время как в аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано 745 сообщений о преступлениях. Таким образом, количество поступивших сообщений снизилось на 5,3%.

Принятыми мерами удалось обеспечить эффективность работы при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

В первом полугодии 2022 года в производстве у следователей следственного управления находилось 406 уголовных дел.

При этом уделялось особое внимание вопросам соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства и организационно-распорядительных документов о соблюдении разумных сроков судопроизводства, принимались необходимые меры по обеспечению законности при принятии решений о приостановлении предварительного следствия и прекращении уголовного дела.

Количество возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в первом полугодии 2022 года существенных изменений не претерпело и осталось примерно на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года.

Как и прежде особое внимание руководством следственного управления уделяется вопросам расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, следствием чего стало возможным раскрытие 11 уголовных дел по 33 преступлениям, из которых направлено в суд 5 уголовных дел по 6 преступлениям, прекращено по не реабилитирующим основаниям 6 уголовных дела по 27 преступлениям.

Актуальными оставались вопросы организации надлежащего взаимодействия c контролирующими и правоохранительными органами при выявлении преступлений в сфере налогообложения, а также обеспечения законности при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях данной категории.

Продолжается работа по защите прав и законных интересов наиболее незащищённых социальных групп граждан — инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, детей-сирот. В рамках компетенции, предусмотренной законодательством РФ, следственными органами им оказывается всесторонняя поддержка в решении жизненных проблем.

В дальнейшем следственное управление намерено продолжить работу по повышению качества и эффективности предварительного следствия и процессуального контроля, взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами на предмет выявления, раскрытия, расследования преступлений коррупционной направленности, в том числе среди должностных лиц органов власти и управления и лиц особого правового статуса, преступлений, связанных с невыдачей заработной платы, незаконным отчуждением земельных участков, защите прав потерпевших, в том числе малолетних и несовершеннолетних, а также иных участников уголовного судопроизводства.

В заключительной части заседания коллегии руководитель следственного управления поздравил всех сотрудников с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия РФ.

Наиболее отличившиеся сотрудники поощрены приказами председателя Следственного комитета РФ, указом и распоряжением Главы Республики Ингушетия, приказами руководителя следственного управления.

Приказом главы СКР, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, содействие в решении возложенных на Следственный комитет РФ задач, участие в поисковом движении, памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» награжден председатель региональной общественной организации «Поисковый отряд «Малгобек» Беслан Дзейтов.