В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который курирует заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, в регионах страны оптимизирована работа по эффективности использования земельных участков. Не секрет, что Ингушетия является самым малоземельным субъектом Федерации. А учитывая тот факт, что деятельность в сфере строительства служит основным источником обеспечения занятости населения, не трудно предположить, как трудно у нас обстоят дела с предоставлением земельных участков, например, под жилищное строительство.

Для анализа эффективности использования земельных участков и определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства при республиканском Управлении Росреестра создан постоянно действующий оперативный штаб с участием представителей Минимущества, Минстроя, управлений Росимущества и ФНС, а также филиала публично-правовой компании «Роскадастр» в Ингушетии. Создан в республике и свой «Банк земли». О том, как им могут воспользоваться граждане, газете «Ингушетия» рассказала начальник отдела государственного земельного надзора и контроля в сфере саморегулируемых организаций, землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии и кадастровой оценки недвижимости Росреестра Ингушетии Макка Албогачиева.

— На сегодняшний день благодаря сервису публичной кадастровой карты «Земля для стройки» любое заинтересованное лицо может в удобное время посмотреть земельные участки и для индивидуального жилищного строительства, и для многоквартирных домов, воспользовавшись «Банком земли», — пояснила собеседница. — Банк земли — это профессиональная база данных инвестиционно-привлекательных земельных участков. База формируется с учетом приобретения, управления и перепрофилирования пустующей, заброшенной или недоиспользуемой собственности для общественного блага, например доступного жилья. Важным является не только формирование «Банка земли», наполнение его сведениями, но и вовлечение выявленных земельных участков в оборот для жилищного строительства. Учитывая, что строительство является одной из ключевых отраслей, вносящей вклад в экономику нашего региона, и для его развития необходимо создать комфортные условия. Стоит отметить ценность и необходимость работы органов исполнительной власти Республики Ингушетия по выявлению земельных участков и территорий для их дальнейшего использования в целях жилищного строительства и направлению сведений для рассмотрения на заседании постоянно действующего оперативного штаба.

Албогачиева сообщила, что в 2022 году были выявлены земельные участки площадью более 17 га для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства, а также достигнуто выполнение целевых значений показателя по выявлению земельных участков и территорий, возможных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства.

— Сведения обо всех выявленных земельных участках были размещены на публичной кадастровой карте, — добавила она. — Стоит отметить, что последнее заседание оперативного штаба, где были рассмотрены предложения по выявленным земельным участкам или иные предложения прошло 30 марта т. г. Работа по выявлению земельных участков, пригодных для жилищного строительства в регионе, продолжается.