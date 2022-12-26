«В текущем году нами реализованы мероприятия по улучшению водоснабжения в городе. Так, проведены работы по установке и замене насосов в Гамурзиевском административном округе, на 11-м участке в Альтиевском административном округе была произведена замена двух насосов и неоднократные работы проведены по замене насосов в МКД в микрорайоне Юбилейный за счет внебюджетных источников, а также установлено более 25 задвижек в округах города», — рассказал Евлоев.

Он добавил, что также в городе идет строительство станции очистки воды, заказчиком проекта является Минстрой Ингушетии, а стоимость контракта составляет более 426,6 млн рублей. Строительство станции было начато в начале весны 2022 года, а сдать объект планируется в декабре 2024 года. В следующем году в рамках национальных проектов планируется строительство двух школ и одного детского сада на территории города.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Назрани были благоустроены 4 общественные территории, в том числе был создан первый в регионе скейт-парк с волейбольным полем рядом с городским прудом. А для благоустройства в 2023 году по итогам онлайн-голосования выбраны 4 территории, среди которых три сквера.

Также до конца 2023 года в городе появится первое в республике колесо обозрения.

«В настоящее время подготовлена заявка и бизнес-план о включении проекта строительства колеса обозрения в перечень инвестиционных проектов в Минэкономразвития России. Общий объем инвестиций составит 108 млн рублей. Определено место установки — это парк имени Карцхала Мальсагова. Планируемый период реализации проекта — 2023 год», — сказал мэр города.

Главой города было отмечено, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен капитальный ремонт шести дорог на общую сумму 155,6 млн рублей.

Как и в других муниципалитетах региона, в Назрани ведется совместная работа с министерством имущественных отношений по изъятию незаконно оформленных земель. Их площадь в городе составляет 23 га, а права на эти участки были аннулированы у 90 лиц. Благодаря поданным совместно с прокуратурой города исковым заявлениям об аннулировании записи постановки на кадастровый и регистрационный учет земельных участков удалось вернуть в муниципальную собственность участки общей площадью 2,5 га.

Градоначальник сообщил Калиматову о собственных доходах города, которые за 11 месяцев текущего года составили 239,6 млн рублей, это 78,3% к годовым назначениям 2022 года. В этой части администрацией Назрани для повышения собираемости налогов проводятся регулярно рейды по выявлению неформальной занятости. Всего за год выявлено 296 физлиц без государственной регистрации в налоговом органе, а легализовать удалось 136 физических лиц.

В свою очередь Глава региона отметил, что с населением необходимо активно работать и просвещать их в налоговых вопросах.

«Нужно работать с населением, чтобы люди понимали: за счет их соседей, которые являются добросовестными налогоплательщиками, прокладываются дороги, создается необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Нельзя, чтобы одни люди годами не платили налоги, а другие исправно оплачивали счета, это неправильно. Бюджет города, ваш бюджет, формируется за счет налоговых поступлений, необходимо достичь хотя бы 90% сбора всех платежей», — сказал Калиматов.

Завершая годовой отчет, мэр Назрани рассказал и о социальной работе администрации города. Так, в рамках работы в 2022 году администрацией муниципалитета было рассмотрено 231 обращение от жителей социальной направленности. На единовременные выплаты в виде материальной помощи для малоимущих семей было выделено в общем 2,1 млн рублей, в том числе гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а это 106 человек. Кроме того, оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов, мясной продукции и товаров первой необходимости на праздничные и памятные мероприятия для более 2 тыс. семей, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.