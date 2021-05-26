Выборы-2021

Подготовка к выборам

В администрации города Назрани прошел день открытых дверей для потенциальных избирателей

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В администрации Назрани работники территориальной избирательной комиссии (ТИК) совместно с депутатами горсовета, в соответствии с планом подготовки и проведения парламентских выборов в сентябре текущего года, провели день открытых дверей.

На встречу были приглашены студенты различных учебных заведений, общественные деятели, депутаты и кандидаты в депутаты.

Мероприятие открыл председатель депутатского корпуса г. Назрани Юсуп Богатырев, который поприветствовал присутствующих и познакомил студентов с действующими депутатами и кандидатами.

В свою очередь депутаты и кандидаты поделились со студентами своим профессиональным опытом, дали наставления и ответили на вопросы, которые интересовали студентов.

Богатырев призвал студентов принимать активное участие в голосовании, подчеркнув, что выборы — это прекрасная возможность принять участие в жизни страны и выразить свою гражданскую позицию.

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