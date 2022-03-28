Кровавый след
В Алханчурский канал попали нечистоты из близлежащей скотобойни
Бедный Алханчуртский канал! А когда-то слыл легендарным. Чего только не пришлось ему пережить после развала Страны Советов, граждане которой строили его, в прямом смысле слова, сами недоедая, зная о важности этой грандиозной стройки. В наше дикокапиталистическое время, с расширением населенных пунктов прибрежную территорию канала облюбовали ушлые предприниматели, понастроив здесь доходные «точки» вроде автомоек или скотобоен. А что, очень даже удобно: можно прямиком сливать в русло канала грязные стоки.
На днях в районе Альтиево (ул. Алханчуртская) вода в канале буквально побагровела. Думали, от злости на злых людей. Ан нет! Вода сраму не имет. Это она от крови забитых на близлежащих скотобойнях животных окрасилась в черно-красный цвет. В ходе осмотра отрезка канала представителями местной администрации с привлечением представителей «Ингушмелиоводхоза» было установлено, что канализационные трубы, обслуживающие бойни, полностью засорены, из-за чего нечистоты выходят на поверхность и стекают в канал. Три дня уже на данном участке ведутся работы по исправлению ситуации с использованием спецтехники. Рабочие прогнозируют, что канализационные трубы удастся прочистить.
В пресс-службе мэрии Назрани газете «Ингушетия» сообщили, что муниципальные власти совместно с правоохранительными органами попытаются привлечь к ответственности виновных в загрязнении канала.