На днях в районе Альтиево (ул. Алханчуртская) вода в канале буквально побагровела. Думали, от злости на злых людей. Ан нет! Вода сраму не имет. Это она от крови забитых на близлежащих скотобойнях животных окрасилась в черно-красный цвет. В ходе осмотра отрезка канала представителями местной администрации с привлечением представителей «Ингушмелиоводхоза» было установлено, что канализационные трубы, обслуживающие бойни, полностью засорены, из-за чего нечистоты выходят на поверхность и стекают в канал. Три дня уже на данном участке ведутся работы по исправлению ситуации с использованием спецтехники. Рабочие прогнозируют, что канализационные трубы удастся прочистить.

В пресс-службе мэрии Назрани газете «Ингушетия» сообщили, что муниципальные власти совместно с правоохранительными органами попытаются привлечь к ответственности виновных в загрязнении канала.