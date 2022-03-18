«Следователи возбудили уголовное дело на экс-руководителя администрации сельского поселения Экажево Назрановского района, подозреваемого в незаконном выделении земельных участков общей кадастровой стоимостью более 1,8 млн руб. местным жителям...».

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело на должностных лиц администрации сельского поселения Экажево по факту незаконного выделения 25 земельных участков общей кадастровой стоимостью 14 млн руб....».

«По данным следствия, должностные лица администрации сельского поселения Сурхахи Назрановского района, превышая свои полномочия, выдали местным жителям выписки о наличии у них права на пользование земельными участками площадью 17500 кв. метров общей кадастровой стоимостью более 4,6 млн рублей...».

«Прокуратура в Ингушетии выявила факт незаконного выделения 231 земельного участка в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района стоимостью более 90 млн рублей...».

Подобные сообщения из сводок правоохранительных органов, с неизменным уточнением «возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий», местные СМИ публикуют с завидным постоянством.

Не знаю, может я вечно что-то пропускаю? Дальше-то что? В смысле, что этим «должностным лицам» сделалось от «превышения полномочий»? Что-то не слышал, чтобы хоть одного из них упекли за решетку, а штрафы для них так — мелочь. Впрочем, все это лирика. Вернее — риторика. Забавляет другое: несведущие читатели из других регионов могут подумать, что тот же Назрановский район какой-то бескрайний, что тут раскинулись уходящие за горизонт просторы Сибири или Дальнего Востока с его «бесплатным гектаром». Пусть, мол, воруют и разбазаривают землю, не жалко, вон ее сколько! Увы, в малоземельной Ингушетии сегодня днем с огнем не сыщешь «бесплатного гектара».