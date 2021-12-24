На мероприятие были приглашены представители творческой интеллигенции, читатели — учащиеся школ, учителя. Главным гостем был автор книги Дауд Хамхоев. Презентация прошла в уютной, тёплой атмосфере. Это уже шестой сборник автора, в который вошли произведения на родном языке.

«На книжной выставке у нас в библиотеке представлены все книги Дауда Хамхоева, публикации в литературных журналах», — отметила Макка Евлоева, методист центральной библиотеки Назрановского района.

Немногословный, добрый и отзывчивый — так говорят про Хамхоева его товарищи по перу. Поэту, как и многим другим творческим личностям, проще выразить свои мысли, чувства и душевное состояние на бумаге. «Я люблю писать», — говорит он.

Каждый присутствовавший на мероприятии нашёл тёплые слова для Дауда Хамхоева. Товарищи по цеху желали ему идти вперёд и не оглядываться назад. Ведь самое главное для пишущего человека всегда быть востребованным.

Хамхоев стал писать в школьные годы. А первое его стихотворение было напечатано в далёком 1969 году. Для начинающего молодого поэта это было большим событием. Дауд пишет на родном языке, что очень важно, говорили участники презентации. «Ингушский язык нужно развивать, это одна из главных задач нашего общества», — подчеркнула Рая Дидигова, председатель Союза писателей РИ.

Сюрпризом для поэта стали выступления школьников, которые прочитали стихи из нового сборника автора. Сделала своему дедушке подарок и внучка Дауда Хамхоева, прочитав стихотворение, которое он написал в молодые годы.

Каждый присутствующий на мероприятии получил в подарок от поэта новый сборник стихов с автографом.