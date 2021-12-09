Педагог Амина Арчакова отмечает, что дети проявляют большой интерес к этому виду рукоделия. «Те ощущения и эмоции, которые они получают, когда мастерят сами, говорят о многом — это надо видеть!» — подчеркнула руководитель кружка.

В Центре творчества детей и юношества кружок работает два раза в неделю. Занимаются девочки в две группы. В общей сложности, кружок объединяет около тридцати девчонок разных возрастов. Данный вид рукоделия на первый взгляд достаточно прост, но он требует большого терпения, усидчивости, упорства и времени. По словам специалистов, польза квиллинга безусловна. Он обогащает словарный запас детей новыми терминами, развивает внимание, логическое мышление и мелкую моторику рук.

В общем-то, бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. С ней встречаются все с раннего детства. Устойчивый интерес ребят к творчеству из бумаги обеспечивается ещё и тем, что данный материал даёт большие возможности для творчества. Бумажный лист помогает детям ощутить себя художниками, дизайнерами, конструкторами, а самое главное — безгранично творческими людьми.

Испытав на себе изменения с древних времён, бумага в наше время представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат — она доступна всем. С помощью бумаги можно украсить ёлку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. Применительно к Ингушетии, из различных бумажных салфеток обычно хозяйки делают различные композиции, которыми украшают праздничный стол. Для ингушских девочек это полезное искусство.

Бумага попадает в руки ребенка с младых ногтей, и он самостоятельно создает из неё образы, которые ощущает внутри себя. Обычный материал приобретает новое современное направление, им можно работать в разных техниках.

Бумажная филигрань — старинная техника обработки бумаги, распространенная и в наше время, получившая название «квиллинг». Квиллинг открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности.

По словам Амины Арчаковой, программа обучения квиллингу построена «от простого к сложному». Рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация).

В результате обучения по данной программе учащиеся научатся различным приемам работы с бумагой; будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами; будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и фантазию; познакомятся с искусством бумагокручения; овладеют навыками культуры труда; улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.

Напомним, искусство, которое на русском языке называют «бумагокручением», на Западе называют словом quilling (квиллинг). Английское слово quilling происходит от слова quill — «птичье перо». Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV — начале XV века.