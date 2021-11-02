Для предотвращения несчастных случаев с гражданами проводятся профилактические беседы по соблюдению мер пожарной безопасности в частном секторе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном управлении МЧС России, подворовые обходы сопровождаются распространением среди населения памяток, содержащих необходимую информацию по пожарной безопасности.

При этом больше внимания уделяется так называемой «группе риска». Речь идет о неполных семьях, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, инвалидам, многодетным семьям.

В ходе очередного обхода домов, инспектор Государственного пожарного надзора Руслан Оздоев напомнил жильцам об опасности замыкания с последующим возгоранием из-за перегрузки электросети. Он разъяснил жильцам основные правила эксплуатации газового оборудования и алгоритмы действий при возникновении разного рода чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров.

В ведомстве считают, что подворовые обходы и беседы с жителями — одна из самых действенных форм работы по предупреждению пожаров. С этой целью сотрудник Главного управления МЧС России Магомед Богатырев и специалисты газовой службой в Сунже провели рейды.

С жителями проводятся профилактические беседы на тему соблюдения мер пожарной безопасности в квартирах. Богатырев объяснил собственникам жилья, как правильно вызывать пожарную охрану с мобильного телефона, доходчиво рассказал о действиях в случае пожара в жилом доме, разъяснил основные правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов и использования газового оборудования.

По данным чрезвычайного ведомства, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован один пожар. Общая группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС составляет 557 человек и 148 единиц техники, в том числе от МЧС России 119 человек и 29 единиц техники.