ЦУР

Специалисты провели большую работу

В ЦУР Ингушетии подвели итоги своей деятельности за год

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В текущем году Центр управления регионом (ЦУР) Ингушетии обработал более 7 тысяч обращений, об этом заявил руководитель организации Магомед Мальсагов, подводя итоги работы своего коллектива.

В топ-5 обращений граждан вошли жалобы по ЖКХ — 3536, 2694 из которых на тему отсутствия холодной воды. Второе место занимают обращения по теме социального обслуживания — 922, дорог — 580, образования — 372, и здравоохранения — 228.

Работа с обращениями граждан ЦУР ведет на двух базовых платформах — «Инцидент Менеджмент», которая аккумулирует вопросы из социальных сетей, а также через платформу обратной связи. Полученные сообщения анализируют и направляют в профильные ведомства для отработки. Магомед Мальсагов подчеркнул, что за год работы удалось сократить и время реагирования на поступающие инциденты. На сегодняшний день среднее время ответа на обращения составляет 2 часа 41 минуту, по сравнению с прошлым годом время ответа уменьшилось на 34 минуты.

Как отметил руководитель ЦУР Ингушетии, вторая площадка, в которой осуществляется сбор обращений, — это платформа обратной связи. Она представляет из себя единое окно взаимодействия с государством, которое позволяет не только направить обращение в орган государственной власти, но и участвовать в опросах, голосовать за важные социальные проекты, высказывать позицию по проектам нормативных актов.

«Платформа позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные, точечные, индивидуальные вопросы наших граждан. Она упрощает поиск ответственных людей и повышает оперативность доведения информации, облегчает гражданину взаимодействие с государством и делает этот процесс более прозрачным», — отметил Мальсагов.

Общее количество обращений, поступивших в ПОС за 2022 год, составляет 571 обращение. Самые основные из них касаются выплат на детей от 3 до 7 лет, проблем вакцинации или лечения от коронавируса, а также состояния автомобильных дорог республики.

Помимо этого, активную работу за год провел и блок аналитики ЦУР. За отчетный период выявлено и отработано 120 информационных рисков.

«Наиболее значимые риски, отработанные нами в этом году, касались сферы здравоохранения. Поступило огромное количество жалоб на халатное отношение врачей к пациентам, отсутствие медикаментов, а также мы отрабатывали историю гибели 7-летнего ребенка в ИРКБ», — подчеркнул руководитель ЦУР Ингушетии.

По его словам, отработаны риски и в сфере образования, которые касались нехватки мест в образовательных учреждениях, невыплат зарплат, поборов в школах и простоя школьного транспорта.

«В рамках отработки всех этих историй до руководителей компетентных органов власти были доведены все обращения и жалобы населения с практическими рекомендациями по их решению. По многим обращениям мы организовывали выездные мероприятия и проверки, а также на основе наших аналитических справок готовились протокольные поручения для отработки масштабных рисков», — рассказал Мальсагов.

Еще одно направление работы ЦУР — онлайн-исследования. В 2022 году проведено порядка 10 исследований по различным направлениям, в рамках которых опрошено свыше 3840 человек. Исследования позволили оценить социально-политическую обстановку в республике, а также выявить наиболее актуальные и значимые проблемы для региона, которые требуют особого внимания со стороны региональных властей.

Также ЦУР Ингушетии провел большую работу по исполнению закона о госпабликах, согласно которому все органы власти к 1 декабря 2022 года должны были создать официальные паблики, в которых будет описание деятельности учреждения, его целей и задач. Так, ЦУР Ингушетии провел активную работу со всеми органами государственной власти, а также с их подведомственными организациями по созданию аккаунтов в отечественных социальных сетях с получением метки «Госорганизация» через Госуслуги.

«Помимо всего этого, при нашем содействии все главы муниципалитетов республики также создали свои личные аккаунты в отечественных соцсетях. Все это делается для максимальной доступности и открытости власти для населения», — рассказал Мальсагов.

Напомним, в январе 2020 года Президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение правительству страны и губернаторам создать центры управления регионом в каждом субъекте России. Так, ЦУР Ингушетии был открыт в ноябре 2020 года. Проект реализуется регионом совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог», которая курирует сбор обратной связи во всех регионах.

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