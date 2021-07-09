Воспитанники подготовили для гостей яркую концертную программу, рассказали стихотворения и продемонстрировали поучительные творческие постановки, посвященные семейным ценностям и традициям региона.

— Институт семьи в нашем обществе занимает особое место, а сохранение прочных семейных традиций — это неотъемлемый элемент воспитания в любом доме, — сказала в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заведующая детским садом Мадина Бокова. — В организации учебного процесса мы также отводим значимую роль взаимоотношениям в семье, и именно поэтому мы просто не могли оставить без внимания этот праздник.

Отметим, что все присутствовавшие получили огромное удовольствие от праздничного мероприятия, завершившегося вручением подарков лучшим из выступавших детишек.