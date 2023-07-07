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О главных ценностях

В детском саду Росгвардии по Ингушетии отметили День семьи, любви и верности

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В детском саду Росгвардии «Солнышко» в Назрани прошло праздничное мероприятие, приуроченное к наступающему Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В нем приняли участие военнослужащие территориального управления, родители и работники дошкольного учреждения.

Воспитатели познакомили ребят с историей возникновения праздника, рассказали о главных ценностях, которые чтут в этот день, — семье, любви и верности, а также его символе — ромашке.

— Отмечая такие праздники, необходимо стремиться возродить традиции семейного воспитания, прививая детям любовь и уважение ко всем членам своей семьи, — рассказала газете «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы территориального управления Росгвардии сержант Салима Сампиева. — Только любовь и уважение к семье и близким делают нас по-настоящему счастливыми.

В ходе праздничного мероприятия прозвучало много стихов, пословиц о семье, дружбе, верности. Дети нарисовали для своих родителей открытки с символом праздника, приняли участие в коммуникативных играх и флешмобе «Белая ромашка».

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