Праздник

Воспитывая патриотизм

В детском саду Росгвардии в Ингушетии отметили День джигита

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Выступление маленьких артистов

В г. Назрани, в детском саду Росгвардии «Солнышко», прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню джигита. В нём приняли участие военнослужащие Росгвардии, родительский совет и коллектив дошкольного учреждения.

Воспитанники детского сада совместно с воспитателями подготовили для гостей яркую концертную программу. Юные артистки поздравили своих маленьких джигитов, которые соревновались в силе, ловкости и в знаниях своей национальной культуры и традиций.

— Для формирования чувства патриотизма важно рассказывать детям о Родине, о стране, в которой они живут, о народе, его обычаях, традициях, истории, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заведующая детским садом Мадина Бокова. — Но при этом нельзя забывать, что знания сами собой не воспитают в ребенке чувство патриотизма, для этого нужно проживание в культуре, проживание в традициях своего народа.

Организаторы мероприятия добавили, что праздник призван подчеркнуть значимость сохранения уважительного отношения к национальным и культурным традициям, развивать нравственно-патриотические чувства у дошкольников.

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