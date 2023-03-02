Воспитанники детского сада совместно с воспитателями подготовили для гостей яркую концертную программу. Юные артистки поздравили своих маленьких джигитов, которые соревновались в силе, ловкости и в знаниях своей национальной культуры и традиций.

— Для формирования чувства патриотизма важно рассказывать детям о Родине, о стране, в которой они живут, о народе, его обычаях, традициях, истории, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заведующая детским садом Мадина Бокова. — Но при этом нельзя забывать, что знания сами собой не воспитают в ребенке чувство патриотизма, для этого нужно проживание в культуре, проживание в традициях своего народа.

Организаторы мероприятия добавили, что праздник призван подчеркнуть значимость сохранения уважительного отношения к национальным и культурным традициям, развивать нравственно-патриотические чувства у дошкольников.