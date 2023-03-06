Праздник

Праздник бабушек, мам и сестер

В детском саду Росгвардии в Ингушетии отметили приближающийся Международный женский день

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Праздник в детском саду "Солнышко"

Воспитанники ведомственного детского сада «Солнышко» Росгвардии в Ингушетии под опекой воспитателей подготовили праздничное представление, приуроченное к Международному женскому дню.

В мероприятии приняли участие командир Назрановского полка ведомства подполковник Руслан Гаджиев, военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия, родительский комитет и коллектив учреждения.

В своих выступлениях ребятишки выразили благодарность самому близкому человеку — маме. В творческих постановках и вокальных номерах праздничной программы принимали участие сказочные герои, а для мам, бабушек и сестер воспитанников был подготовлен интерактив в виде конкурсов и соревнований.

Кульминационным моментом праздника стали песни «Маму очень я люблю», «Песенка о бабушке», а также вручение подарков, сделанных малышами своими руками.

«Будьте счастливы дома и на работе, желаем вам семейного уюта и весеннего настроения. Пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости», — этими искренними словами заведующая детским садом Мадина Бокова поздравила всех присутствующих на мероприятии женщин с наступающим праздником.

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