В мероприятии приняли участие командир Назрановского полка ведомства подполковник Руслан Гаджиев, военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия, родительский комитет и коллектив учреждения.

В своих выступлениях ребятишки выразили благодарность самому близкому человеку — маме. В творческих постановках и вокальных номерах праздничной программы принимали участие сказочные герои, а для мам, бабушек и сестер воспитанников был подготовлен интерактив в виде конкурсов и соревнований.

Кульминационным моментом праздника стали песни «Маму очень я люблю», «Песенка о бабушке», а также вручение подарков, сделанных малышами своими руками.

«Будьте счастливы дома и на работе, желаем вам семейного уюта и весеннего настроения. Пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости», — этими искренними словами заведующая детским садом Мадина Бокова поздравила всех присутствующих на мероприятии женщин с наступающим праздником.