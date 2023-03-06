Праздник бабушек, мам и сестер
В детском саду Росгвардии в Ингушетии отметили приближающийся Международный женский день
Воспитанники ведомственного детского сада «Солнышко» Росгвардии в Ингушетии под опекой воспитателей подготовили праздничное представление, приуроченное к Международному женскому дню.
В мероприятии приняли участие командир Назрановского полка ведомства подполковник Руслан Гаджиев, военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия, родительский комитет и коллектив учреждения.
В своих выступлениях ребятишки выразили благодарность самому близкому человеку — маме. В творческих постановках и вокальных номерах праздничной программы принимали участие сказочные герои, а для мам, бабушек и сестер воспитанников был подготовлен интерактив в виде конкурсов и соревнований.
Кульминационным моментом праздника стали песни «Маму очень я люблю», «Песенка о бабушке», а также вручение подарков, сделанных малышами своими руками.
«Будьте счастливы дома и на работе, желаем вам семейного уюта и весеннего настроения. Пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости», — этими искренними словами заведующая детским садом Мадина Бокова поздравила всех присутствующих на мероприятии женщин с наступающим праздником.