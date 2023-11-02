Малыши представили зрителям свое творчество в таких номинациях как песни, танцы, художественное слово и театрализация. Ребята пели, танцевали, читали стихи, перевоплощались в разных персонажей, играли в веселые игры, отгадывали загадки. Также они узнали много интересного о приметах осени, вспомнили пословицы и поговорки, связанные с этим периодом года.

— Подобные мероприятия развивают творческие способности воспитанников детского сада, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы управления сержант Салима Сампиева. — Они создают атмосферу радости и праздника, что немаловажно для детей наших коллег, выполняющих боевые задачи вне пунктов постоянной дислокации. Также у подрастающего поколения воспитывается любовь к прекрасному, к природе, Родине, чувство дружбы и взаимопомощи.

Расставаясь, росгвардейцы поблагодарили коллектив детского сада за приглашение, похвалив творческие навыки и таланты юных артистов.