Праздник

Прививая любовь к прекрасному

В детском саду управления Росгвардии по Ингушетии состоялся праздник осени

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В Назрановском детском саду управления Росгвардии по Ингушетии «Солнышко» прошел традиционный праздник, посвященный осени. Воспитанники ведомственного учреждения подготовили для родителей и гостей из числа военнослужащих территориального органа яркое театрализованное мероприятие.

Малыши представили зрителям свое творчество в таких номинациях как песни, танцы, художественное слово и театрализация. Ребята пели, танцевали, читали стихи, перевоплощались в разных персонажей, играли в веселые игры, отгадывали загадки. Также они узнали много интересного о приметах осени, вспомнили пословицы и поговорки, связанные с этим периодом года.

— Подобные мероприятия развивают творческие способности воспитанников детского сада, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы управления сержант Салима Сампиева. — Они создают атмосферу радости и праздника, что немаловажно для детей наших коллег, выполняющих боевые задачи вне пунктов постоянной дислокации. Также у подрастающего поколения воспитывается любовь к прекрасному, к природе, Родине, чувство дружбы и взаимопомощи.

Расставаясь, росгвардейцы поблагодарили коллектив детского сада за приглашение, похвалив творческие навыки и таланты юных артистов.

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