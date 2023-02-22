Малыши представили на суд многочисленных гостей из числа родителей и приглашенных, среди которых числились авторитетные знатоки ингушского языка (писатели Муса Мартазанов, Бадрудин Горчханов, Ася Газдиева и др.), песни и стихи на родном языке, сценки из известных сказок, любимые всеми яства национальной кухни.

Конечно же, карапузов пришлось долго готовить воспитателям дошкольного учреждения, перед тем как их выпустить на сцену. Но, как говорится, их труд окупился сторицей: наблюдать за выступлением детишек было одно удовольствие.

— Родной язык бесценен для каждого из нас, — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» руководитель дошкольного учреждения Лейла Халмурзиева. — На родном языке мы говорим наши первые фразы и яснее всего высказываем свои мысли. Это та основа, на которой все люди строят свою личность с мгновения своего первого вздоха, и он то, что ориентирует нас на протяжении всей жизни. С помощью родного языка можно научить уважать себя, свою историю, свою культуру и главное — других людей со всеми их особенностями.

Ей вторил и гость мероприятия Муса Мартазанов.

— Родной язык — это выражение самосознания и связи поколений, — уверен талантливый художник. — Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство, является залогом его оригинальности, создает неразрывную связь между его носителями. Родной язык содержит в себе совокупность приобретенных народом знаний, неповторимым образом описывает среду, в которой живет народ, обеспечивает его самобытность.

Все ораторы были единодушны во мнении: ингушский язык сегодня находится под угрозой медленной деформации с риском полного исчезновения и что именно в таком возрасте необходимо прививать любовь к нему. «То, чему учат молодых — высекается на камне, то, чему учат взрослых — на древесине» — глубокий смысл этой ингушской поговорки красной нитью пронизывал все выступления.

Напомним, что в настоящее время 40% населения мира не имеет доступа к образованию на родном языке или том, который понимает. Только несколько сотен языков играют видную роль в системах образования и государственной сфере. При этом, по данным ЮНЕСКО, как минимум 40% из более чем 6700 языков находятся под угрозой исчезновения в долгосрочной перспективе из-за нехватки их носителей. Среди них и ингушский язык.