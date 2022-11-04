В единой семье народов России
В ДК города Назрани прошло торжественное мероприятие в честь Дня народного единства
Несмотря на сырую и пасмурную погоду огромное число жителей Ингушетии пришло праздновать День народного единства на просторную площадь перед муниципальным Дворцом культуры города Назрани.
Моросящий дождь, все же, заставил людей укрыться под крышей здания, которое, казалось, не вместит всех желающих попасть во внутрь. В ожидании праздничного концерта, собравшиеся с интересом коротали время в фойе дома культуры, где организаторы установили павильоны для местных мастеров различного декоративно-прикладного искусства: изобразительного, гончарного, деревянного, коврового и т. д. Многие предметы выставки, без преувеличения, можно сравнить с шедеврами.
Тем временем, концертный зал заполнился под завязку, многим пришлось стоять по периметру и в проходах зала, прозвучали гимны России и Ингушетии. С поздравительной речью к собравшимся обратился Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
— День народного единства — это праздник, в котором отображена глубокая суть нашего государства: сплоченного, единого, — подчеркнул в своем слове руководитель республики. — Народ Ингушетии, в единой семье великой России прошел долгий, исторический путь развития, на котором сохранил и преумножил вековые, традиционные ценности предков. И сегодня, тщетные потуги наших недругов, пытающихся нам навязать свои, извращенные «ценности» обречены на провал.
Глава Ингушетии провел краткий экскурс в историю появления праздника, еще раз отметив нерушимость братских уз всех народов, объединяющих нашу страну. В завершение своего выступления, Калиматов вручил юным жителям республики паспорта граждан России.
Праздник продолжился выступлениями артистов эстрады и филармонии Ингушетии.
Напомним, что День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.