Моросящий дождь, все же, заставил людей укрыться под крышей здания, которое, казалось, не вместит всех желающих попасть во внутрь. В ожидании праздничного концерта, собравшиеся с интересом коротали время в фойе дома культуры, где организаторы установили павильоны для местных мастеров различного декоративно-прикладного искусства: изобразительного, гончарного, деревянного, коврового и т. д. Многие предметы выставки, без преувеличения, можно сравнить с шедеврами.

Тем временем, концертный зал заполнился под завязку, многим пришлось стоять по периметру и в проходах зала, прозвучали гимны России и Ингушетии. С поздравительной речью к собравшимся обратился Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

— День народного единства — это праздник, в котором отображена глубокая суть нашего государства: сплоченного, единого, — подчеркнул в своем слове руководитель республики. — Народ Ингушетии, в единой семье великой России прошел долгий, исторический путь развития, на котором сохранил и преумножил вековые, традиционные ценности предков. И сегодня, тщетные потуги наших недругов, пытающихся нам навязать свои, извращенные «ценности» обречены на провал.

Глава Ингушетии провел краткий экскурс в историю появления праздника, еще раз отметив нерушимость братских уз всех народов, объединяющих нашу страну. В завершение своего выступления, Калиматов вручил юным жителям республики паспорта граждан России.

Праздник продолжился выступлениями артистов эстрады и филармонии Ингушетии.

Напомним, что День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.