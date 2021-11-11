«В рамках договора на сумму свыше 18 млн руб. в ближайших планах проектировщиков проведение инженерно-геодезических изысканий по двум объектам газификации общей протяженностью 60 км», — сказал представитель Минстроя.

Как отметил собеседник издания, новые газопроводы планируют построить от горного села Джейрах до детского лагеря «Эрзи» и от населенного пункта Кантышево до сельского поселения Долаково.

Кроме того, идет подготовка к участию еще в пяти конкурсных процедурах.

Госпредприятие активно внедряет новые технологии в проектировании.

«Уже четыре специалиста успешно освоили БИМ-проектирование, двое из них получили подтверждающие сертификаты», — рассказали в пресс-службе.

Как пояснил нашему изданию министр строительства республики Микаил Балахоев, БИМ-проектирование — это процесс, основанный на использовании 3D-моделей.

«С помощью этой технологии специалисты по архитектуре и строительству могут еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры», — отметил Балахоев.

По данным ведомства, ГУП «Геопроект» был создан по инициативе руководства региона в 2019 году. Новый проектный офис занимается проектно-изыскательской работой, выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений и их строительных конструкций.

За 2021 год госпредприятие заключило 15 договоров на разработку проектно-сметной документации. Все работы успешно сданы в оговоренные сроки.

Напомним, в июле 2018 года Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству обеспечить в срок до 1 июля 2019 года переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения BIM-технологии.