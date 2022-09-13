Абу Увойсович Мальсагов

В своей статье «С любовью к своему народу» народный поэт Ингушетии Гирихан Гагиев пишет: «С полной уверенностью можно сказать, что творческие интересы Абу Увойсовича Мальсагова охватили всю ингушскую литературу — от ее корней и до самой макушки. Сделанное им для нашей литературы, если пристально всмотреться, по сути дела, является настоящим творческим подвигом. Абу Мальсагов как ученый-литературовед имеет три точки пересечения в ингушской литературе: ее прошлое, настоящее, будущее.

Он широко известный литературовед и литературный критик, ученый-фольклорист, филолог, этнограф, редактор, журналист, писатель, просветитель... Да, Абу Мальсагов — Великий просветитель своего народа в полном смысле этого слова. Он — крупная личность в нашей культуре, одна из тех личностей, которая остается в ее истории навсегда».

Обозревая вехи жизненного пути Абу Увойсовича Мальсагова, не трудно согласиться с мнением известного ингушского поэта Гирихана Гагиева. Со студенческих лет Абу Увойсович приобщился к литературоведению, ибо отчетливо понимал, насколько велика ответственность литературы перед обществом на любых этапах человеческого развития. Ему, чья жизнь началась в роковые 37-е и продолжилась в депортации, до боли было понятно, в каком духовном и физическом измождении пребывает его народ. И что его сверстникам, главным образом, уготовлена великая миссия — возрождение культуры ингушского народа, да и в целом забота о его будущем.

Возвращение на историческую родину после депортации Абу Увойсович вспоминал с большим воодушевлением: «Мы были просто вне себя от радости. Ибо тоска по родине была сильнее, выше любых проявлений наших чувств. День Великого перелома». Он никогда не мыслил себя вне родины, любимых до боли гор и лесов, вне родной земли, любимых и близких ему людей. В своем стихотворении «Родина» Абу Увойсович передает эти чувства с особым, только ему присущим поэтическим темпераментом:

ДАЬХЕ

Кхы хургйоацаш Даьхех ваьлча,

Дог хьадоакхаргдар аз сай.

Фечу ег1а га хьахинна

Ювцаш хеза моттиг йий?

Абу Мальсагов не понимал и не признавал неопределенности ни в чем, что касалось любви к родине, к матери. Эти две составляющие в его творчестве возведены на самый высокий душевный пьедестал. Они его вдохновение, надежда и опора. В них он видел всю красоту... И почти во всех своих произведениях, я бы сказала, избегал материализации человеческой красоты. Для него красота сугубо духовна, тонка, изящна, мила и до боли своя — родная.

«В новелле «Ранние цветы», — писал он в одном из своих писем из Москвы, — я старался наиболее образно, доступно и доказательно описать родство и близость человеческих душ, восприятие ими окружающего мира, общность».

Начало научной, литературной и творческой деятельности Абу Увойсовича Мальсагова приходится на конец 50-х — начало 60-х годов, то есть его студенческие годы. С этих самых пор он активно выступал в периодической печати республики с рецензиями, критическими обзорами и литературоведческими статьями. Абу Мальсагов является автором первого в истории нашего народа учебника по ингушской литературе. С 1964 года и до конца своих дней им составлено множество школьных и вузовских учебников, программ, пособий и хрестоматий по ингушской литературе, на которых, кстати, воспитывалось несколько поколений ингушской молодежи.

Более сорока лет своей жизни отдал известный ученый, писатель и педагог Абу Увойсович Мальсагов исследованию и литературной обработке ингушского фольклора, изучению сложных проблем зарождения и развития ингушской, в том числе и дореволюционной ингушской русскоязычной литературы. Не утратили своей актуальности и по сей день его книги: «Ингушский фольклор» (1967 г.), «Путь к зрелости» (1968 г.), «Писатели Чечено-Ингушетии» (1969 г.), «В боевом строю» (1971 г.), «В ногу с эпохой» (1973 г.), «Вайнахский юмор» (1976 г.), «Ингушская литература» (1980 г.), «Юмористические рассказы» (1983 г.), «За новую жизнь» (1990 г.), «Рассказы о Цагене» и многие другие.

Абу Мальсагов всегда совмещал творческую работу с активной научной, педагогической и общественной деятельностью. Так, с 1968 года он являлся членом Союза журналистов, а с 1978 года — членом Союза писателей СССР. Долгое время Абу Увойсович работал главным редактором и первым заместителем председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию ЧИАССР (с 1978 г. по 1992 г.).

Многие научные и научно-публицистические статьи, очерки, стихи и рассказы, юмористические и сатирические произведения Абу Увойсовича Мальсагова печатались в различных книгах, сборниках, газетах и журналах. Также переводились на многие языки народов СССР и России и сыграли неоценимую роль в ознакомлении с ингушской литературой и фольклором не только ученых, но и читателей многих народов мира.

Начиная с 60-х годов многие научные статьи и монографии Абу Увойсовича были широко известны далеко за пределами республики и России. Он является соавтором таких основополагающих трудов, как шеститомник «История многонациональной советской литературы», «А. М. Горький и литература народов СССР», «Мифы народов мира», «Мифологический словарь».

Именно Абу Увойсовичем написаны разделы об ингушской литературе и фольклоре в различных энциклопедических словарях и справочниках, которые переводились на многие языки мира. Более тридцати лет А. У. Мальсагов руководил республиканским творческим объединением молодых и начинающих поэтов, прозаиков и драматургов, проводил ежегодные литературные конкурсы с награждением победителей, являлся наставником и воспитателем новой литературной поросли.

Являясь доцентом кафедры русской и зарубежной литературы, он все эти годы читал сложнейшие курсы, как «Теория литературы», «Русская литература и Кавказ», «Русские писатели и Ингушетия». Но, пожалуй, самым знаменательным событием в его творческой жизни, да и в культурной жизни Ингушетии последних 10 лет, был выход в свет первого номера первого в истории Ингушетии журнала «Литературная Ингушетия», основанного Абу Увойсовичем в 1997 году. С 1997 по 2007 год он бессменно являлся главным редактором этого издания, относился к нему с особым трепетом и ответственностью.

Абу Увойсович часто созванивался с Сергеем Михалковым, советовался с ним и очень высоко ценил, как литератора и человека. Когда Сергей Михалков увидел первый номер «Литературной Ингушетии», он пришел в совершеннейший восторг и сказал Абу: «В ваших-то условиях создать такое чудо. Вы, мой друг, герой, ваш журнал «литературное святилище вашего народа», а вы его «литературное хранилище».

Изучая ингушскую литературу и ее историю, я всегда удивлялась: «Как это может быть, что ингуши, столь древняя и великая нация, приобщились к литературе только на заре советской власти?» К нашей общей с вами радости, Абу Мальсагов своими литературными изысканиями доказал, что представители ингушской национальности творили еще во времена Пушкина, Толстого и Тургенева, тем самым открыв страницы истории ингушской литературы 100-летней давности. Да!

Теперь уже весь мир знает о том, что представители ингушской нации Иван и Йов Цискаровы печатались в наиболее престижных изданиях XIX столетия, в частности, в альманахе «Зурна», изданном в 1855 году в Тифлисе. Благодаря работе А. У. Мальсагова «Идейные и художественные искания ингушских писателей, публицистов и просветителей XIX века» мы знаем о дружеских и творческих связях Цискаровых с самыми именитыми учеными-историками, языковедами, этнографами, писателями и публицистами той эпохи. Например, с академиками А. А. Шифнером и М. Ф. Броссе, графом В. А. Соллогубом, Е. А. Вердеревским, Мирзой-Фатали Ахундовым, Рафаэлем Эристави, Дмитрием Капиани, Важой Пшавела.

О жизни и деятельности Цискаровых Абу Увойсовичем написано очень много, причем очень важное место отводится той роли, которую они сыграли в истории изучения нашего фольклора и в целом зарождения ингушской русскоязычной литературы.

Говоря об идейных и художественных особенностях опубликованного в альманахе «Зурна» произведения И. Д. Цискарова «Лозы любви» А. У. Мальсагов пишет: «Иван Давидович Цискаров на примере нежной и глубокой любви юноши Умара-Али к девушке Газелло очень поэтично раскрывает не только трагедию этих горских Ромео и Джульетты, но и через их судьбы и образы отображает целую энциклопедию из жизни нашего народа в ту, далеко не простую эпоху периода завоевания Россией Кавказа. «Лозы любви» — как первое романтическое произведение, демонстрирует не только прекрасные знания родного фольклора и истории, но и творчество наиболее известных русских и зарубежных писателей. Автор показывает хорошее владение русским литературным языком, мастерское построение сюжета и композиции, рисует колоритные образы не только благородных и положительных героев, но и отрицательных, которые не гнушаются обмана и бесчестных поступков».

Вот так, широко и объемно, единственный ингушский литературный критик на протяжении всех этих 50 лет «разобрал» по литературным составляющим все произведения ингушских писателей. Составив под самый конец своей жизни библиографический справочник «Кто есть кто в ингушской литературе».

Да, воистину Абу Увойсович объял необъятное. Он собрал воедино двухвековую историю литературы ингушского народа. Изданный им в 1997 году журнал «Литературная Ингушетия» дал путевку в творческую жизнь многим молодым дарованиям. Абу Мальсагов оставил после себя очень яркий, жизнестойкий, многогранный творческий след. В памяти благодарных потомков он навсегда останется — Великим просветителем. К сожалению, при этом в нашей республике не названа ни одна улица, ни одна школа в его честь.

Дала, ший дикашца, къахетамца, безамца 1алашволва хьо, веза Абу!

Лейла Тамасханова, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РИ, главный редактор журнала «Литературная Ингушетия»