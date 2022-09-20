Мероприятие

«300 фактов об Ингушетии»

В горах Ингушетии прошел финал этнографической квест-игры

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В Джейрахском районе республики на фоне величественных гор и уникальных памятников архитектуры состоялась этнографическая квест-игра «300 фактов об Ингушетии». Мероприятие является финальной частью проекта «Этнос», где встретились лучшие команды-победители прошлых этапов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации, сам финал проходил на территории крупнейшего башенного комплекса «Эгикал».

Этнографическая квест-игра включала в себя 10 квестов, проходящих в 10 разных школах республики. На прошлых этапах детям приходилось перемещаться по учебным кабинетам общеобразовательного учреждения, отвечать на вопросы ведущих. А на этот раз они уже передвигались между башенными комплексами в поисках контрольных точек, где находились студенты исторического факультета ИнгГУ, они же являются одними из организаторов состязаний.

Участникам предстояло ответить на вопросы по восьми темам. Исходя из скорости и правильности ответа на вопрос, командам присуждались баллы. В общем зачете команда, набравшая больше всего баллов, получила сертификаты и призы.

Мероприятие реализовано в рамках культурного проекта «Этнос».

Квест-игра организована комитетом по делам молодёжи Ингушетии совместно с министерством образования и администрацией Джейрахского района и прошла при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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