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Приехали молодые люди не только из России

В горной части Ингушетии завершил свою работу международный молодежный форум «Таргим-2021»

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На курорте «Армхи» в горной части Ингушетии завершил свою работу международный молодежный форум «Таргим-2021».

На форум съехались более 150 человек. Это молодые люди не только из России, но и Египта, Судана, Чада, Иордании, Афганистана, Туркменистана и Абхазии. В этом году было подано рекордное количество заявок — 750.

В рамках форума с 16 по 19 декабря текущего года были организованы круглые столы, лекции и мастер-классы с участием политических лидеров, знаменитых российских и зарубежных бизнесменов, а также представителей научно-академических кругов и гражданского общества. Участникам были предложены экскурсии по горному Джейрахскому району республики, организованы и другие культурно-досуговые мероприятия.

Гостем, посетившим торжественное открытие форума, стал первый вице-премьер республики Магомед Евлоев. Он отметил, что «Таргим-2021» — хорошая площадка для тех, кто хочет реализовать творческий потенциал, активно влиться в общественную жизнь своего региона, наладить дружеские связи и открыть новые источники работы. А второй день работы масштабного и значимого мероприятия начался с напутственных слов заместителя председателя правительства Ингушетии Олега Фурсова. Он отметил, что для молодежи всегда характерно особое внимание к вопросам становления общества, его развития и совершенствования, ответственность за судьбу своей родины.

Выступила на форуме и начальник грантового отдела Росмолодежи Мадина Гуева. Что касается образовательной части форума, то она была разделена на несколько блоков: социальное проектирование, социальные сети и блогинг, командообразование, лидерство, ораторское искусство.

Третий день форума ознаменовался встречей участников мероприятия с именитыми спортсменами ММА Хасаном Магомедшариповым и Хамзатом Долгиевым.

Напомним, форум «Таргим» — добрая традиция для республики (он проводится с 2009 года, а с 2011 получил статус международного) и площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, молодежных общественных объединений и органов по делам молодежи, знакомства с передовыми практиками реализации молодежных проектов. В рамках программы форума участники активно обсуждали проблемы и перспективы молодежной политики и межкультурного диалога, вопросы развития молодежного туризма и предпринимательства.

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