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Проект «В гостях у гор»

В горной Ингушетии благоустраивают открытые зоны отдыха туристического назначения

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В Джейрахском районе Ингушетии проводилась работа в рамках проекта Адама Мальсагова «В гостях у гор».

В помощь команде проекта Комитетом по туризму республики была направлена группа добровольцев. В течение дня было благоустроено 12 площадок: установлено 33 скамейки и 10 мангалов. Проект реализуется командой Туристско-информационного центра.

Проект «В гостях у гор» направлен на благоустройство открытых зон отдыха туристического назначения, сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве региона. Они предназначены как для местных отдыхающих, так и для гостей республики. Каждая кемпинговая площадка включают в себя стационарные мангалы, удобные кострища, скамейки из сруба дерева, стойки для мусора, информационные стенды.

В общей сложности планируется установить не менее 50 комплектов на территории Ингушетии, в основном, в горной её части. В настоящее время ведётся работа над 30 площадками. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Площадки не только удобны отдыхающим, но и должны минимизировать урон природе и экологии от пикников туристов.

Напомним, не так давно широкой публике также был представлен проект виртуального музея «Шелковый путь — дорога ингушей». По нему ведутся работы. Он направлен на сохранение исторического и культурного наследия ингушского народа, а также на популяризацию национальных памятников архитектуры федерального и регионального значения среди жителей Ингушетии и гостей региона.

В рамках проекта планируется изучить и виртуально смоделировать и восстановить более чем 350 архитектурных памятников, входящих в состав десяти древних ингушских городов, которые располагаются в горной части Великого шёлкового пути — это боевые и жилые башни, склепы, мавзолеи, храмы, деревянные мосты, оборонительные стены и торговые объекты. Создание виртуальных трёхмерных моделей объектов архитектурного зодчества позволит любому желающему детально изучить как отдельные постройки, так и целые башенные комплексы с возможностью не только внешнего осмотра, но и знакомства с внутренним убранством сооружений.

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