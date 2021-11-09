Конференция

Люди с открытыми сердцами

В горной Ингушетии прошла конференция «Благотворительность на Северном Кавказе. Новые горизонты»

0

В горной Ингушетии на днях проходила конференция «Благотворительность на Северном Кавказе. Новые горизонты», она собрала представителей волонтёрских организаций со всех уголков России.

Люди с открытыми сердцами делились друг с другом своими новыми идеями, проектами. Участниками мероприятия стали сотрудники благотворительных организаций из регионов Северного Кавказа. Организатор — благотворительный фонд «Клуб добрых людей». Генеральный спонсор конференции — организация «Супер моторика».

Участникам предложили насыщенную программу в рамках четырёх рабочих секций: «Медицина», «Фандрайзинг», «Социальное предпринимательство», «НКО: инструменты для повышения качества работы». Основные цели мероприятия — повышение эффективности и качества работы НКО на Кавказе, выход на новый уровень взаимодействия между благотворительными фондами различных регионов, создание площадки для обсуждения и решения текущих вопросов в сфере благотворительности.

Более 150 участников и 20 самых интересных выступлений от различных НКО со всей России — итог конференции. Она стала грандиозным событием и надолго останется в памяти как одно из самых плодотворных и ярких событий в деятельности «Клуба добрых людей», организованных фондом.

«Мы постарались сделать программу насыщенной и ёмкой, вместить самые важные темы и моменты для обсуждения в два дня», — подчеркнули организаторы конференции. По их словам, обсуждались системные проекты помощи, которые способны реализовывать фонды. Такие проекты позволяют добиваться более масштабных изменений в эффективности лечения, оказания помощи нуждающимся. Также немаловажной темой мероприятия был фандрайзинг и его роль в развитии благотворительности, поиск наиболее эффективных методов.

По итогам мероприятия всем участникам вручили сертификаты и благодарности. А на третий день гостей пригласили на увлекательную экскурсию по Джейрахскому району, отметили в Комтуризма региона.

«Надеемся, многие уехали домой с новыми идеями и решениями для достижения главной цели работы всех благотворительных организаций — сделать этот мир чуть лучше, добрее, а счастье и здоровье доступнее каждому! Спасибо всем нашим партнерам и помощникам, всем гостям, спикерам и участникам. Пусть по воле Всевышнего это будет не последнее мероприятие такого рода, объединяющее НКО», — отметили организаторы мероприятия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Восемь городских школ Ингушетии обзавелись обновленными спортзалами
В Ингушетии начали высадку деревьев медоносных пород рядом с кошарами
Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в онлайн-акции «Достоевский: XXI век»
Энергетики на 66% увеличили объем выданной мощности в СКФО
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу ноября
В Ингушетии продлили прием заявок на участие в кинофестивале «Золотая башня» до 15 ноября
Творческих людей Ингушетии приглашают к участию в грантовом конкурсе
Продолжается реконструкция ингушского участка федеральной автодороги М-29 «Кавказ»
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
Власти Назрани намерены разработать перспективный план-график по строительству ливневых канализаций
Минцифры запустило бесплатное мобильное приложение «Госуслуги стоп Коронавирус»

Главное

Яндекс.Метрика

 