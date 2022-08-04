IT-направление стремительно набирает обороты, и навыки в данной сфере необходимы почти в любой специальности, в связи с чем неудивительно, что на форум поступило свыше 150 заявок. Организаторами выступили интернет-сообщество Ingternet совместно с курортом «Армхи» и учебным IT-центром Solvo.

30 июля успешной командой ингушских айтишников было организовано 4 семинара о программировании, в котором приняли участие наши земляки, работающие в таких компаниях, как «Авито», Rocketech. it и учебном IT-центре Solvo.

Пути входа в бэкенд-разработку (сфера программирования, которая отвечает за хранение и обмен данными) и фронтенд-разработку (программирование визуальной части приложений и сайтов) — с такой темой перед присутствовавшими выступили опытные Fullstack-разработчики Хаваж Арчаков и Ибрахим Аушев.

О том, почему важно получать IT-образование, особенно в школьном возрасте, рассказал руководитель ингушского учебного IT-центра Solvo Бекхан Дзармотов.

О soft skills (умении взаимодействовать с людьми, управлять рабочими задачами и собой) и ее роли в условиях интеллектуального командного труда поделился разработчик из «Авито» Яхья Картоев.

«Мы были рады предложению руководства санатория «Армхи» о совместном проведении такого мероприятия, знали, что это оставит море впечатлений, многие из участников впервые побывали в горах, также как и впервые познакомились с программированием», — поделился соорганизатор мероприятия Ислам Мархиев.

Мероприятие вызвало массу откликов.

«Все было очень круто, много полезной, разносторонней информации. Такого рода мероприятия важно проводить в нашем регионе», — прокомментировал форум Илез Цороев.

«Хотелось бы еще подкастов о том, как работать мусульманину или мусульманке в IT, разборов технических тем, таких как работа APL, таких протоколов типа http(s), те есть объяснения сложных тем простыми словами, мне очень этого не хватало в начале пути», — говорит участница фестиваля Бэлла Хамчиева.

«Для женской аудитории тоже нужно больше мероприятий, можно сделать женскую секцию на общей конференции. На митап (встрече), которую мы проводили 16 июля, на удивление много девушек подтянулось», — говорит девушка.

«Задача нашего сообщества Ingternet — вовлекать молодёжь в IT, помогать им с входом в ту или иную специальность. В наших соцсетях мы безвозмездно делимся опытом, ресурсами, новостями, поэтому в ближайшее время, я уверен, появится немало специалистов из нашего региона в сфере IТ», — делится IT-специалист Ислам Мархиев.

Интернет-сообщество Ingternet больше года ведет деятельность в соцсетях. Ребята записывают передачи на своем канале Youtub, ведут несколько групп в Telegram. Желающие могут войти в сферу информационных технологий, обсуждать, делиться успехами, просить совета у более опытных и, тем самым, развиваться вместе.

Такого рода фестиваль уже проводился учебным центром Solvo в Ингушском государственном университете для студентов. В планах команды также провести подобное мероприятие для студентов Колледжа сервиса и быта в Назрани этой осенью.

«Мы планируем новые образовательные мероприятия для студентов и школьников, безработной молодёжи, нам также помогают в этом специалисты из школы детского программирования Coddy, учебного IT-центра Solvo, они готовят к проведению цикл семинаров и встреч с ребятами и помогут им освоить самые востребованные направления», — рассказал Ислам Мархиев.