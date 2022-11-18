«Близится к завершению строительство первого в республике скейт-парка, который будет создан рядом с городским прудом Назрани. Также рядом расположится спортивная площадка для игры в волейбол», — сказал собеседник издания.

При разработке дизайн-проекта учитывались и особенности передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, для их безопасности и комфорта предусмотрены удобные съезды с тротуаров и сопряжение бордюрных пандусов с проезжей частью. Также в рамках проекта на территории спортивных площадок появится пешеходная дорожка с мощением из брусчатки, здесь высадят деревья, установят уличное освещение, качели и скамейки.

По словам собеседника издания, школа, которая будет открыта в Назрани в декабре текущего года, рассчитана на 720 мест, расположится она по проспекту Базоркина. Из-за высокой плотности населения в самом крупном городе республики новое учреждение позволит разгрузить уже существующие. Для детей там будут созданы комфортные условия для получения знаний и всестороннего развития. По проекту в трехэтажном здании будут созданы актовый, спортивный, читальный залы, отдельный пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, качественное образование детей является одним из важнейших факторов развития народа. Чтобы обеспечить подрастающее поколение всеми комфортными условиями для обучения, занятий спортом, искусством, словом, всестороннего их развития, необходимо строить новые социально значимые объекты.

«Сейчас в Назрани и Карабулаке идет строительство крупных школ, создаются новые спортивные площадки, мы достойно отметим завершение 2022 года вводом новых объектов», — цитируют Калиматова в пресс-службе.

Школу на 720 мест введут в новом микрорайоне Карабулака. Ее открытия с нетерпением ждут местные жители, которым приходилось далеко возить детей в другие общеобразовательные учреждения. Сейчас на объекте ведется работа по оснащению учреждения необходимым технологическим оборудованием.

Глава республики поручил управлению капитального строительства Ингушетии обеспечить техническое сопровождение и надлежащий контроль за ходом возведения всех социально значимых объектов, в частности, школ и детских садов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что что по нацпроекту «Демография» до конца текущего года в республике планируется начать строительство 12 детских садов. На эти цели из федерального бюджета за два года направят свыше 2 млрд руб.

На текущий момент в республике идёт строительство восьми детских садов в рамках реализации упомянутого нацпроекта. Все они до конца года должны быть введены в эксплуатацию. Открытие новых объектов в Магасе, Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Троицком, Пседахе, Кантышево, Инарках позволит создать 1 тыс. 730 мест для детей и свыше 500 рабочих.