Выборы

Первый день голосования прошел без нарушений

В городе Карабулаке проголосовали арестанты следственного изолятора

0

В промышленном центре Ингушетии городе Карабулаке первый этап трёхдневного голосования по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации и Народного собрания Республики Ингушетия прошел без нарушений. Об этом газете «Ингушетия» сообщил Председатель территориальной избирательной комиссии Аслан Амхадов.

— Первый день трехдневного голосования позади, процедура голосования прошла в штатном режиме, — проинформировал он нашего корреспондента. — Во всех участковых комиссиях созданы все необходимые условия для избирателей в т. ч. инвалидов, молодым людям, голосующим впервые, мы дарили сувениры. Приятно, что избиратели были активны, многие приходили семьями, члены УИК выезжали на дом к маломобильным избирателям, посетили и граждан, содержащихся в следственном изоляторе.

Собеседник подвел итоги голосования на 17 февраля. Так, на 15.00 проголосовало 1037 избирателей, что составило 6, 5% от их общего числа. К 20.00 когда все участки закрылись проголосовало 2157 избирателей или 13,6% от общего числа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юсуп Евлоев: «Явка на выборы и ответственность народных избранников взаимосвязаны»
Глава Назрановского района посетил участок № 713 в сельском поселении Кантышево
Порядка 7 тыс. ложных сообщений выявили в Общественной палате России в первый день выборов
Мэр Магаса второй день голосования начал с утреннего обхода избирательных участков
Маржан Хадзиева: «Мы достойно выдержим все испытания»
Мэр Назрани Урусхан Евлоев остался доволен организацией выборного процесса в городе и посещаемостью
Выбор должен быть осознанным, считает заслуженный труженик сельского хозяйства Курейш Цороев
Лидия Гомкартиева: «Нарушения не могут возникнуть там, где соблюдается закон»
Дударова Ася: «Каждый гражданин должен высказать свою позицию»
Антонина Хасиева: «Нам нельзя оставаться равнодушными...»
Джабраил Боков: «Безразличием к выборам мы собственноручно создаем себе проблемы»

Главное

Яндекс.Метрика

 