— Первый день трехдневного голосования позади, процедура голосования прошла в штатном режиме, — проинформировал он нашего корреспондента. — Во всех участковых комиссиях созданы все необходимые условия для избирателей в т. ч. инвалидов, молодым людям, голосующим впервые, мы дарили сувениры. Приятно, что избиратели были активны, многие приходили семьями, члены УИК выезжали на дом к маломобильным избирателям, посетили и граждан, содержащихся в следственном изоляторе.

Собеседник подвел итоги голосования на 17 февраля. Так, на 15.00 проголосовало 1037 избирателей, что составило 6, 5% от их общего числа. К 20.00 когда все участки закрылись проголосовало 2157 избирателей или 13,6% от общего числа.